Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки території росіяни окупували з листопада 2022 року: неочікувані цифри від DeepState

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Скільки території росіяни окупували з листопада 2022 року: неочікувані цифри від DeepState
За 1010 днів війни ворог окупував 5842 квадратні кілометри нашої землі
фото з відкритих джерел

Після 12 листопада 2022 року ворог продовжував активні наступальні дії, які з незначними перервами тривають досі

За останні 1010 днів війни ворог окупував 5842 квадратні кілометри нашої землі. Це менше одного відсотка території України. Як інформує «Главком», про це повідомляє DeepState.

Зазначається, що з 12 листопада 2022 року до сьогодні ворог окупував 5842 квадратні кілометри української території. Це становить 0.96781% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах.

«На жаль, ка**пи мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину», – ідеться у звіті.

Після 12 листопада 2022 року ворог продовжував активні наступальні дії, які з незначними перервами тривають досі. Як відомо, восени тривав активний наступ армії РФ на Бахмут.

«Сподіваємося ці цифри дійдуть до наших американських партнерів, бо щось математика у них кульгає», – завершили у DeepState.

Нагадаємо, Генеральний штаб України повідомив про успішні дії Сил оборони на кількох напрямках. З 4 по 16 серпня 2025 року, в результаті спільних операцій, було зачищено низку населених пунктів та завдано значних втрат ворогу.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже другу добу поспіль має значні успіхи на найскладніших ділянках фронту – Добропільському та Покровському напрямках на Донеччині.

Як відомо, російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Читайте також:

Теги: армія Україна ворог наступ росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Покровськ – один з найгарячіших напрямків фронту
Нова хвиля літнього наступу РФ: чого чекати?
4 серпня, 14:30
Ситуація на фронті 23 липня
Лінія фронту станом на 23 липня. Зведення Генштабу
23 липня, 23:57
Фрідріх Мерц відіграв важливу роль у зміні думки Трампа, «оскільки з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні»
Хто змінив думку Трампа щодо Путіна і війни в Україні – версія Німеччини
20 липня, 20:51
32-річний ІТ-фахівець за дорученням ФСБ мав навести російські ракети на радіолокаційні станції ППО
Наводили ракети на українську ППО: у Києві затримано двох зрадників, які працювали на РФ
29 липня, 15:10
Президент заслухав доповіді щодо дипстрайків
Зеленський погодив пріоритети для ударів по Росії у відповідь
7 серпня, 14:45
Нині триває 1270-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року
Вчора, 08:54
За інформацією ГУР, в результаті операції ліквідовано щонайменше шестеро російських військовослужбовців
ГУР знищило склад БК та окупантів у Мелітополі (відео)
Сьогодні, 12:27
Загалом бійці безпідставно отримали майже 900 тис грн
Військові, які відмовилися виконувати накази, незаконно отримували «бойові»
14 серпня, 22:12
Зеленський постійно заявляє, що не може поступитися територією без змін до конституції України
Трамп передав вимогу Путіна щодо територій. Reuters дізнався, що відповів Зеленський
Вчора, 20:50

Події в Україні

Рубіо розповів, скільки окупантів ЗСУ знищили у липні
Рубіо розповів, скільки окупантів ЗСУ знищили у липні
На Запоріжжі внаслідок авіаудару загинув 15-річний хлопець, його родина отримала поранення
На Запоріжжі внаслідок авіаудару загинув 15-річний хлопець, його родина отримала поранення
Скільки території росіяни окупували з листопада 2022 року: неочікувані цифри від DeepState
Скільки території росіяни окупували з листопада 2022 року: неочікувані цифри від DeepState
Бійці однієї зі штурмових бригад застосовують проти окупантів нову секретну зброю
Бійці однієї зі штурмових бригад застосовують проти окупантів нову секретну зброю
«Коаліція охочих» завершила нараду перед зустріччю з Трампом. Зеленський заявив про історичне рішення
«Коаліція охочих» завершила нараду перед зустріччю з Трампом. Зеленський заявив про історичне рішення
У ДТП на Хмельниччині травмувалося близько 20 людей
У ДТП на Хмельниччині травмувалося близько 20 людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
36K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
29K
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України
5622
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
5438
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua