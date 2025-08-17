Скільки території росіяни окупували з листопада 2022 року: неочікувані цифри від DeepState

Після 12 листопада 2022 року ворог продовжував активні наступальні дії, які з незначними перервами тривають досі

За останні 1010 днів війни ворог окупував 5842 квадратні кілометри нашої землі. Це менше одного відсотка території України. Як інформує «Главком», про це повідомляє DeepState.

Зазначається, що з 12 листопада 2022 року до сьогодні ворог окупував 5842 квадратні кілометри української території. Це становить 0.96781% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах.

«На жаль, ка**пи мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину», – ідеться у звіті.

«Сподіваємося ці цифри дійдуть до наших американських партнерів, бо щось математика у них кульгає», – завершили у DeepState.

Нагадаємо, Генеральний штаб України повідомив про успішні дії Сил оборони на кількох напрямках. З 4 по 16 серпня 2025 року, в результаті спільних операцій, було зачищено низку населених пунктів та завдано значних втрат ворогу.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже другу добу поспіль має значні успіхи на найскладніших ділянках фронту – Добропільському та Покровському напрямках на Донеччині.

Як відомо, російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.