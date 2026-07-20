Втік із частини, щоб шпигувати для окупантів: СБУ затримала дезертира-коригувальника

Завербували військового через його власну матір

Зрадник намагався «злити» позиції та дані командирів ЗСУ

Служба безпеки України викрила та затримала російського агента, який шпигував за Силами оборони. Ним виявився мобілізований із Запоріжжя, який самовільно залишив військову частину та перейшов на бік ворога, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, окупантів перш за все цікавили пункти базування українських підрозділів у прифронтових районах. Зібрані розвіддані ворог планував використати для підготовки нових та коригування повторних ударів по східних і південних регіонах України. Крім того, російські спецслужби намагалися отримати персональні дані та позивні командирів ЗСУ, а також відомості про місця дислокації їхніх підлеглих – ці деталі готували для можливих терактів і диверсій.

Фото: СБУ

Для виконання завдань зрадник намагався передати інформацію про власну військову частину та суміжні підрозділи.

Як з'ясували правоохоронці, агента завербували через його власну матір. Жінка підтримувала контакт зі знайомими на тимчасово окупованій частині Запорізької області, які працюють на російські спецслужби.

Контррозвідка СБУ вчасно викрила задум ворога, задокументувала шпигунську діяльність і затримала дезертира. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки України викрила у Полтаві російського інформатора, який відстежував для окупантів координати Сил оборони, за якими ворог планував здійснити ракетно-дронові атаки. Наведенням комбінованих ударів займався місцевий безробітний, а у такий спосіб знайшов «легкий заробіток» у Телеграм-каналах.