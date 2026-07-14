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Агенти, які фотографували наслідки удару «Орєшніка» по Львову, підуть під суд

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Агенти, які фотографували наслідки удару «Орєшніка» по Львову, підуть під суд
Зловмисники отримували нові завдання через месенджер
Закарпатська обласна прокуратура

Чоловікам, які працювали на ворога, загрожує довічне ув’язнення

На Закарпатті судитимуть двох агентів,  які збирали розвіддані для РФ про українські військові об'єкти та наслідки російських ударів, повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

Ними виявилися двоє чоловіків, 23-х та 63-років.

За матеріалами слідства, обвинувачені працювали на російські спецслужби та передавали їм інформацію, яка могла допомогти ворогу. Спілкуючись із російськими кураторами через месенджер, агенти отримували нові завдання та звітували про їх виконання. Щоб їх не викрили, використовували вигадані імена, видаляли листування та намагалися не діяти разом.

«Один із чоловіків їздив у різні міста, фотографував потрібні об'єкти та передавав інформацію. Інший підтримував зв'язок із російськими спецслужбами, отримував завдання та координував їх виконання», – розповіли в прокуратурі.

Основним завданням обвинувачених був збір інформації про аеропорти, залізницю, об'єкти критичної інфраструктури та інші важливі для оборони України об'єкти. Після удару балістичною ракетою «Орешнік» по Львову їм доручили з'ясувати його наслідки: чи працює аеропорт, яка ситуація на залізниці та які результати атаки.

Правоохоронці затримали 23-річного виконавця під час виконання завдання поблизу львівського аеропорту. 63-річного спільника, який займався вербуванням та координацією дій, затримали того ж дня в Мукачеві.

Обом обвинуваченим інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За клопотаннями прокуратури обоє чоловіків перебувають під вартою без можливості внесення застави.

Справа передана до суду.

Нагадуємо, що раніше СБУ було затримано безробітну мешканку селища Антонівка, що поблизу Херсона за підозрою в колабораційній діяльності. За даними даними слідства вона активно підтримувала окупаційний режим та організовувала фейковий «референдум» під час захоплення Херсонщини. А під час тимчасової окупації населеного пункту вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: суд Закарпаття Львів державна зрада

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