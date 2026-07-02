Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ викрила шпигуна РФ, який намагався «злити» ворогу розробки українських безпілотників

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
СБУ викрила шпигуна РФ, який намагався «злити» ворогу розробки українських безпілотників
За виконання розвідувальних завдань він розраховував отримати посаду в окупаційній адміністрації РФ
фото: Служба безпеки України

Чоловіка завербували через його знайомого, який перебував у Росії

Служба безпеки України викрила агента російської воєнної розвідки, який працював у провідній академії Міністерства оборони та намагався передати ворогу секретні дані про новітні українські безпілотники, пише «Главком».

«Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Міністра оборони, Головнокомандувача ЗСУ та керівництва військової академії зірвала нову спробу рашистів заволодіти новітніми розробками України у сфері безпілотних технологій. За результатами дій на випередження затримано надважливого для рф агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який шпигував для ворога в одній із провідних академій Міноборони України», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, агентом російської воєнної розвідки (ГРУ) виявився доцент одного з наукових центрів академії. Він, як стверджують у СБУ, копіював проєктну документацію щодо новітніх ударних дронів Сил оборони та передавав її своєму куратору в Росії.

«Також посадовець безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку своїх тактико-технічних характеристик. Для цього він готував «негативні» висновки на тестові проєкти безпілотних та роботизованих систем, які нібито не придатні до використання в бойових умовах», – зазначили у СБУ.

У СБУ  тривалий час документували діяльність фігуранта. Під час спецоперації українська спецслужба використала його для дезінформації російської сторони та запобігла витоку секретних матеріалів оборонно-промислового комплексу.

Затримання відбулося безпосередньо в робочому кабінеті доцента, коли він, за версією слідства, намагався надіслати черговий пакет документів своєму куратору.

Правоохоронці також встановили, що чоловіка завербували через його знайомого, який перебував у Росії. За виконання розвідувальних завдань він розраховував отримати посаду в окупаційній адміністрації РФ.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили два мобільні телефони та комп'ютерну техніку, яку він використовував для прихованого зв'язку з представниками російської розвідки.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки України викрила у Полтаві російського інформатора, який відстежував для окупантів координати Сил оборони, за якими ворог планував здійснити ракетно-дронові атаки. Наведенням комбінованих ударів займався місцевий безробітний, а у такий спосіб знайшов «легкий заробіток» у Телеграм-каналах. 

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Події в Україні

СБУ викрила шпигуна РФ, який намагався «злити» ворогу розробки українських безпілотників
СБУ викрила шпигуна РФ, який намагався «злити» ворогу розробки українських безпілотників
У Харкові судитимуть посадовця комунального підприємства за схему з «мертвими душами»
У Харкові судитимуть посадовця комунального підприємства за схему з «мертвими душами»
На Рівненщині маршрутка зіткнулась із поїздом: є загиблі і постраждалі (фото)
На Рівненщині маршрутка зіткнулась із поїздом: є загиблі і постраждалі (фото)
Атака на м'ясокомбінат «Ювілейний» у Запоріжжі: підприємство призупинило роботу
Атака на м'ясокомбінат «Ювілейний» у Запоріжжі: підприємство призупинило роботу
Синоптикиня Діденко прогнозує дощі в Україні 3 липня
Синоптикиня Діденко прогнозує дощі в Україні 3 липня
У сумському «Міськводоканалі» розповіли як забезпечують містян водою
У сумському «Міськводоканалі» розповіли як забезпечують містян водою

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua