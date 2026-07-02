СБУ викрила шпигуна РФ, який намагався «злити» ворогу розробки українських безпілотників

За виконання розвідувальних завдань він розраховував отримати посаду в окупаційній адміністрації РФ

Чоловіка завербували через його знайомого, який перебував у Росії

Служба безпеки України викрила агента російської воєнної розвідки, який працював у провідній академії Міністерства оборони та намагався передати ворогу секретні дані про новітні українські безпілотники, пише «Главком».

«Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Міністра оборони, Головнокомандувача ЗСУ та керівництва військової академії зірвала нову спробу рашистів заволодіти новітніми розробками України у сфері безпілотних технологій. За результатами дій на випередження затримано надважливого для рф агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який шпигував для ворога в одній із провідних академій Міноборони України», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, агентом російської воєнної розвідки (ГРУ) виявився доцент одного з наукових центрів академії. Він, як стверджують у СБУ, копіював проєктну документацію щодо новітніх ударних дронів Сил оборони та передавав її своєму куратору в Росії.

«Також посадовець безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку своїх тактико-технічних характеристик. Для цього він готував «негативні» висновки на тестові проєкти безпілотних та роботизованих систем, які нібито не придатні до використання в бойових умовах», – зазначили у СБУ.

У СБУ тривалий час документували діяльність фігуранта. Під час спецоперації українська спецслужба використала його для дезінформації російської сторони та запобігла витоку секретних матеріалів оборонно-промислового комплексу.

Затримання відбулося безпосередньо в робочому кабінеті доцента, коли він, за версією слідства, намагався надіслати черговий пакет документів своєму куратору.

Правоохоронці також встановили, що чоловіка завербували через його знайомого, який перебував у Росії. За виконання розвідувальних завдань він розраховував отримати посаду в окупаційній адміністрації РФ.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили два мобільні телефони та комп'ютерну техніку, яку він використовував для прихованого зв'язку з представниками російської розвідки.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки України викрила у Полтаві російського інформатора, який відстежував для окупантів координати Сил оборони, за якими ворог планував здійснити ракетно-дронові атаки. Наведенням комбінованих ударів займався місцевий безробітний, а у такий спосіб знайшов «легкий заробіток» у Телеграм-каналах.