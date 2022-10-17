12 бойових машин та 10 артилерійських систем: втрати ворога за добу

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 320 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 65 320 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 жовтня орієнтовно склали:

особового складу – близько 65320 (+320) осіб ліквідовано;

танків – 2537 (+8) од;

бойових броньованих машин – 5205 (+12) од;

артилерійських систем / artillery systems – 1599 (+10) од;

РСЗВ – 366 (+1) од;

засоби ППО – 187 (+1) од;

літаків – 268 (+0) од;

гелікоптерів – 242 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1241 (+17);

крилаті ракети – 316 (+0);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3969 (+10) од;

спеціальна техніка – 144 (+1).

Втрати ворога станом на ранок 17 жовтня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 236-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.