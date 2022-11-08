Ситуація складна по всьому фронту – звернення Зеленського (відео)

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 252-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до свого народу

Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що на фронті відбуваються важкі позиційні бої. Про це повідомляє «Главком».

Окупанти несуть великі втрати в боях проти ЗСУ.

«В інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин з фронту – повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені. Але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою.

Ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої. І особливо важко, теж як і раніше, на Донеччині. Окупанти несуть надзвичайно масштабні втрати, але наказ – вийти на адмінмежу Донеччини – у них не змінився. Не здаємо там жодного сантиметра нашої землі – і я дякую всім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі.



Херсонщина – чітко розуміємо, що в планах у ворога, тож діємо відповідно. Акуратно, продумано та в інтересах звільнення всієї нашої території: укріплюємо свої позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал ворога утримувати в окупації південь нашої країни.



Схід – крок за кроком рухаємось до повернення українського прапора в усі наші міста і громади. Активно зміцнюємо і кордон.



Слава кожному і кожній, хто воює за нашу державу!» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся із послом США в ООН.

Також президент пропонує Раді продовжити мобілізацію та воєнний стан.

Раніше стало відомо, в якому форматі братиме участь Зеленський у саміті G20.