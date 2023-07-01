Ексгенпрокурор окупованого Криму потонув під час запливу через Волгу

57-річний Андрій Фомін раніше брав участь у таких заходах

Головний прокурор республіки Чувашія Андрій Фомін, який у 2014-2020 роках був призначений окупаційною владою на посаду заступника прокурора Криму, потонув під час запливу через Волгу. У нього зупинилося серце за 150 метрів від берега. Про це повідомляють в суботу, 1 липня, російські Telegram-канали.

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Надзвичайна подія трапилася близько 13:00 під час традиційного запливу через Волгу Чебоксарах.

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57-річний Андрій Фомін, який останніх три роки очолював прокуратуру Чувашії, раніше брав участь у таких заходах. Цього року він планував пропливти річкою 2200 метрів.

Рятувальники дістали Фоміна на берег вже непритомним. Медики намагалися його реанімувати, але безуспішно.

У момент запливу він був у гідрокостюмі та з рятувальним буєм. За словами місцевих, Фоміна супроводжував інструктор та працівниця прокуратури.

Раніше у Росії було знайдено мертвим ще одного сировинного топ-менеджера. Так, у Якутському СІЗО в Росії знайшли мертвим заступника генерального директора та головного інженера «Якутськенерго» Ігоря Шкурка.

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За підрахунками російських ЗМІ, за 15 місяців за нез'ясованих обставин загинули близько 40 російських топ-менеджерів, бізнесменів та управлінців.

Зокрема, наприкінці лютого у несвідомому стані у підмосковному будинку було виявлено нафтового олігарха кінця 1990-х – початку 2000-х років В'ячеслава Ровнейко, врятувати його не вдалося.