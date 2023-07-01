Ексгенпрокурор окупованого Криму потонув під час запливу через Волгу
57-річний Андрій Фомін раніше брав участь у таких заходах
Головний прокурор республіки Чувашія Андрій Фомін, який у 2014-2020 роках був призначений окупаційною владою на посаду заступника прокурора Криму, потонув під час запливу через Волгу. У нього зупинилося серце за 150 метрів від берега. Про це повідомляють в суботу, 1 липня, російські Telegram-канали.
Надзвичайна подія трапилася близько 13:00 під час традиційного запливу через Волгу Чебоксарах.
57-річний Андрій Фомін, який останніх три роки очолював прокуратуру Чувашії, раніше брав участь у таких заходах. Цього року він планував пропливти річкою 2200 метрів.
Рятувальники дістали Фоміна на берег вже непритомним. Медики намагалися його реанімувати, але безуспішно.
У момент запливу він був у гідрокостюмі та з рятувальним буєм. За словами місцевих, Фоміна супроводжував інструктор та працівниця прокуратури.
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