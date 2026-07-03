Російські втрати. Сили оборони встановили рекорд у червні

У червні було знищено 2 074 одиниці артилерії

У червні 2026 року втрати Росії в артилерії були найбільшими за весь час великої війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

За даними Генштабу, упродовж минулого місяця уражено 2 074 одиниці цього озброєння. Для порівняння, у травні було знищено та виведено з ладу 1 993 одиниці ворожої артилерії. Це понад 110 стандартних артилерійських дивізіонів.

Також, як зазначає Міноборони, у червні знищено або підбито й найбільшу кількість автотехніки РФ – 12 878. У травні було уражено 8 612 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн РФ.

Крім того, Сили оборони у червні уразили:

103 російських танки;

197 бойових броньованих машин;

60 одиниць ППО.

«Для засобів протиповітряної оборони це найбільший показник за останні два роки та другий за весь час війни», – наголосило Міністерство оборони.

До слова, попри здатність російських військ здійснювати масштабні повітряні обстріли та завдавати значних руйнувань українській інфраструктурі, ширша наступальна кампанія Москви в останні місяці фактично зайшла у глухий кут.