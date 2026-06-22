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Міноборони заявило про закриття пляжного сезону у Криму

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міноборони заявило про закриття пляжного сезону у Криму
колаж: Міністерство оборони України

Міноборони: Прогноз для туристів – несприятливий

За останні дні Сили оборони уразили у тимчасово окупованому Криму об'єкти протиповітряної оборони, нафтобази та газостанції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Закриваємо пляжний сезон у Криму. Лише за останні дні Сили оборони вразили на півострові: нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО «Панцир» і С-400, радіолокаційні станції «Небо-У» і «Каста». Прогноз для туристів – несприятливий», – йдеться у дописі.

Напередодні міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що наразі українські дрони ізолюють Крим. «По суті відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час, виглядає так, що Крим перетвориться в острів», – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня в різних районах окупованого Криму пролунали вибухи. Після цього рух Керченським мостом тимчасово перекривали, а в районі Керчі було зафіксовано масштабну пожежу. Зокрема, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про удари по залізничних мостах у районах Чонгара та Роздольного, які російська армія використовує для перекидання особового складу та боєприпасів на окупований півострів.

Також у ніч на 22 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Як повідомлялося, Україна продовжує системно завдавати ударів по логістичній інфраструктурі Росії в районі Керченської протоки, намагаючись ізолювати окупований Крим від основних маршрутів постачання.

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Теги: Крим війна Міноборони

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