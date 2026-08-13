Зеленський відреагував на удар РФ по пасажирському потягу на Одещині

Президент закликав партнерів посилити допомогу Україні засобами ППО та збільшити тиск на Росію

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по пасажирському потягу на Одещині, внаслідок якого загинули машиніст та його помічник, пише «Главком».

«Сьогодні на Одещині росіяни в черговий раз розбили звичайний локомотив пасажирського потяга реактивним дроном. Триста сорок людей було у потязі. І точно той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна», – написав Зеленський у соцмережах.

За словами президента, станом на зараз відомо про загибель двох членів локомотивної бригади. «Мої співчуття рідним та близьким», – зазначив він.

Той, хто керував російським дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна, - Зеленський відреагував на російський удар по локомотиву на Одещині, внаслідок якого загинули машиніст і його помічник



Президент закликав збільшити тиск на Росію, якщо світ серйозно налаштований… pic.twitter.com/JfaLggfQwO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 13, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Зеленський також повідомив, що вночі росіяни завдали ударів по 11 регіонах України, застосувавши понад 130 ударних дронів. «Щодня росіяни бʼють просто заради терору по звичайному життю людей. І на жаль, далеко не на кожен такий удар є сильна відповідь світу», – наголосив президент.

Він закликав партнерів посилити допомогу Україні засобами ППО та збільшити тиск на Росію. «Потрібно більше допомоги з ППО, більше тиску на Росію, якщо світ серйозно налаштований зупинити цю війну в Європі», – додав Зеленський.

Нагадаємо, вранці 13 серпня російські війська атакували пасажирський потяг у Березівському районі Одеської області. Внаслідок удару загорівся локомотив. Пожежу ліквідували рятувальники. ДСНС та Одеська ОВА показали фото пошкодженого локомотива.

Як раніше повідомлялось, моніторингова команда зафіксувала загрозу БпЛА та передала команду зупинити потяг. Поїзд саме заходив на станцію, щоб пасажири могли безпечно залишити вагони. Машиніст і його помічник загинули, зупиняючи потяг, щоб забезпечити безпечну евакуацію пасажирів.