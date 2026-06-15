Нові контракти у Силах оборони. Кабмін опублікував постанову

Загальна сума виплат не може перевищувати 460 тис. грн (в розрахунку на місяць)

За номером 1519 запрацювала гаряча лінія Міноборони з питань нової моделі військової служби за контрактом

На сайті Кабміну опубліковано постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби. Це означає, що від 15 червня 2026 року можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у ЗСУ та інших складових Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Відповідно до постанови, експериментальний проєкт діятиме два роки – до червня 2028 року.

Контракти з чіткими термінами служби

Для всіх військовослужбовців надається можливість укладати контракти на строки від шести до 24 місяців.

На бойових посадах:

для діючих військовослужбовців – 10 місяців;

для громадян із запасу – 14 місяців;

для громадян із запасу з бойовим досвідом – від шести місяців.

На решті посад – 24 місяці.

Відстрочки після завершення контракту

Після завершення терміну дії нових контрактів захисникам гарантується звільнення з військової служби. Також для всіх гарантовано відстрочки від призову по мобілізації – не менше шести місяців (базова відстрочка).

Додаткова тривалість відстрочки:

+три місяці за кожні 30 днів бойових дій – для контрактів на 10, 14 місяців, а також від шести місяців;

+один місяць за кожні 30 днів бойових дій – для контрактів на 24 місяці;

+шість місяців за кожний рік військової служби з початку воєнного стану – для контрактів на 10 місяців;

+один місяць за кожний рік військової служби до воєнного стану – для всіх.

Міноборони наголосило, що чим довше захисник на військовій службі, тим триваліший буде відпочинок.

Виплати за новими контрактами

Для українських захисників запроваджуються нові доплати:

20 тис. грн – за добу ведення штурмових дій у глибині оборони своїх військ;

40 тис. грн – за добу ведення штурмових дій у глибині оборони противника.

Виплати за виконання бойових завдань пропорційно до часу виконання відповідних завдань:

до 100 тис. грн – базова бойова виплата для першого ешелону оборони або наступу;

170 тис. грн – виплата до взводного опорного пункту;

70 тис. грн – виплата до ротного опорного пункту;

50 тис. грн – на пунктах управління.

За взяття в полон військовослужбовця противника передбачена винагорода 100 тис. грн. За знищення живої сили противника – 15 тис. грн.

Загальна сума виплат не може перевищувати 460 тис. грн (в розрахунку на місяць). Усі військовослужбовці без жодних додаткових виплат (наприклад, тилові), але безпосередньо долучені до забезпечення життєдіяльності військових частин, отримуватимуть не менше 30 тис. грн на місяць. Також встановлюється додаткова винагорода інструкторам у військових частинах від 15 тис. до 30 тис. грн пропорційно в розрахунку на місяць.

Зауважимо, що за номером 1519 запрацювала гаряча лінія Міноборони з питань нової моделі військової служби за контрактом.

Нагадаємо, 12 червня Україна оголосила про старт масштабної трансформації системи військової служби. Відповідний пакет рішень презентували прем'єрка Юлія Свириденко, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Михайло Федоров. Перший етап найбільшої реформи військової служби в історії незалежної України, який передбачає нові контракти, суттєве підвищення виплат, спрощення переведень між підрозділами та поетапне звільнення військових, які найдовше перебувають на фронті.

До слова, міністр оборони Михайло Федоров розповів, за яких умов та на який термін українські військові зможуть отримати відстрочку від служби після закінчення контракту.