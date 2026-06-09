Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2026 року

В Україні триває 1567-й день повномасштабної війни

На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів

За минулу добу зафіксовано 260 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 9 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки



Новини війни

Упродовж минулої доби противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 282 керованих авіабомби. Крім того, застосував 10282 дрони-камікадзе та здійснив 3725 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили противника та три пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося одне боєзіткнення, агресор здійснив 66 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Тернової, Волохівки.

На Куп’янському напрямку

Українські оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Глушківка, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Рідкодуб та у бік Дробишевого, Ольгівки, Діброви, Лимана, Озерного.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував 14 разів у районах Різниківки, Закітного, Липівки та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

На Краматорському напрямку

Українські захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Маркове.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Костянтинівка, Русин Яр.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Кучерів Яр, Шевченко, Сергіївка, Мирне, Новопавлівка, Новопідгородне, Дорожнє.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував п’ять разів, у районах Січневого, Вороного, Злагоди та у бік Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 34 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Оленокостянтинівка, Залізничне та у бік Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Білогір’я, Щербаки та Плавні.

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1567-й день повномасштабної війни в Україні.