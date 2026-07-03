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NYT: Військова кампанія Росії зайшла в глухий кут

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: Військова кампанія Росії зайшла в глухий кут
Українські солдати на полі бою на початку цього року
фото: The New York Times

Москва все ще може завдати серйозної шкоди, але її війська зазнають більших втрат, ніж українські

Попри здатність російських військ здійснювати масштабні повітряні обстріли та завдавати значних руйнувань українській інфраструктурі, ширша наступальна кампанія Москви в останні місяці фактично зайшла у глухий кут. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Згідно з даними української аналітичної групи DeepState, протягом червня Росія змогла встановити контроль лише над приблизно 82 кв.м. території. Водночас, у свіжому звіті американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) підкреслюється, що на тих ділянках Донеччини, де окупанти все ж мають певні просування, темпи їхнього руху є одними з найповільніших в історії воєн за останнє століття. За оцінками CSIS, в районі Костянтинівки російські сили просуваються в середньому на 50 м. на день, поблизу Покровська – на 70 м., а навколо Слов'янська – на 90 м. на добу.

Крім того, за перше півріччя 2026 року зафіксовано стрімке зростання співвідношення втрат на користь Збройних сил України. Якщо протягом більшої частини повномасштабної війни цей показник коливався від 2:1 до 3:1, то зараз, за інформацією CSIS, втрати російської армії перевищують українські майже у співвідношенні вісім до одного.

Попри мінімальну швидкість наступу, навіть такі незначні просування дозволяють ворогу розширювати зону ураження для своєї артилерії, ударних безпілотників та керованих авіабомб, за допомогою яких окупанти методично знищують міста Донеччини. Наразі епіцентром найзапекліших боїв залишається Костянтинівка, де ворожі підрозділи намагаються пробитися вглиб міської забудови.

На противагу цьому, українська кампанія системних ударів у глибокому тилу РФ та по військових об'єктах у Криму демонструє високу ефективність, провокуючи у загарбників гострий дефіцит пального, зриваючи ротацію особового складу та суттєво знижуючи бойову активність кримського угруповання ворога.

Нагадаємо, загальні втрати вбитими та пораненими у війні Росії проти України за чотири роки перевищили два мільйони військових. 

Найбільших втрат зазнала Росія: з лютого 2022 року загинули або дістали поранення 1,4 млн російських військовослужбовців, із яких 450 тис.  – загиблі. Втрати українських військ оцінюють у межах від 525 тис. до 625 тис. осіб, зокрема від 125 тис. до 150 тис. загиблих.

Теги: втрати війна росія

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