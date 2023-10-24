Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль вдарив по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль вдарив по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані
фото ілюстративне

Удари були завдані у відповідь на пуски ракет і протитанкових боєприпасів з території Лівану

У ніч проти 24 жовтня військові сили Ізраїлю завдали ударів по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані. Про це повідомляє в Telegram армія Ізраїлю.

«Нещодавно ЦАХАЛ завдав ударів по терористичних об'єктах, що належать терористичній організації «Хезболла». Серед них військовий комплекс, військовий пост і спостережний пункт, який використовується «Хезболла», – йдеться в повідомленні армії Ізраїлю.

Також зазначається, що ударів було завдано у відповідь на пуски ракет і протитанкових боєприпасів з території Лівану.

Як повідомлялося, армія оборони Ізраїлю готова до наземного вторгнення в Сектор Гази. Командування впевнене, що зможе досягти цілей, які були поставлені урядом.

Раніше міністр оборони Ізраїлю анонсував смертоносну атаку по Сектору Гази.

Також міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛ у Секторі Гази може тривати три місяці. Але цей наступ буде останнім, якщо Ізраїлю вдасться ліквідувати терористичне угрупування ХАМАС.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Теги: наступ ХАМАС Сектор Гази Telegram військові війна армія Ізраїль міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ першими взяли на себе удар ворога, відчайдушно боролися і билися
Що відбулося у лютому 2022 року?
27 вересня, 16:32
Військовозобов'язаний відмовився від мобілізації через вагітну дівчину та її хвору матір
На Буковині суд покарав чоловіка, який відмовився мобілізуватися через вагітну жінку
27 вересня, 11:52
Суд не отримав жодних медичних документів, які засвідчили б наявність енурезу в обвинуваченого
На Прикарпатті ухилянт поставив собі діагноз «хронічний енурез» і уник тюрми
28 вересня, 19:40
Ізраїль розпочав наземне вторгнення в Газу
Ізраїль розпочав наземне вторгнення в Газу
9 жовтня, 19:41
Система пеленгаторів Eter має поліпшити працездатність військової техніки в умовах впливу на неї систем радіоелектронної боротьби окупантів
Україна створила унікальну систему боротьби з безпілотниками
17 жовтня, 20:14
Знайшли закутаними в ковдри. Росія вбила бабусю та онука. Фоторепортаж з Харкова
Знайшли закутаними в ковдри. Росія вбила бабусю та онука. Фоторепортаж з Харкова
6 жовтня, 13:02
До місця події вже направлено сили поліції, які очолив начальник поліції Єрусалимського округу
Невідомі обстріляли відділення поліції в Єрусалимі
12 жовтня, 21:00
Вдома у Абдесалама (саме так звати нападника) були проведені обшуки, які не принесли бажаного результату
Мігрант, який розстріляв цивільних у Брюсселі, перебуває в реанімації: подробиці (відео)
17 жовтня, 09:13
Російські війська не досягли значного прогресу і нові атаки «не є сюрпризом»
Росія почала «оновлений наступ» на Україну – Білий дім
14 жовтня, 21:59

Соціум

Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6475
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6160
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4876
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту