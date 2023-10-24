Ізраїль вдарив по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані

Удари були завдані у відповідь на пуски ракет і протитанкових боєприпасів з території Лівану

У ніч проти 24 жовтня військові сили Ізраїлю завдали ударів по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані. Про це повідомляє в Telegram армія Ізраїлю.

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«Нещодавно ЦАХАЛ завдав ударів по терористичних об'єктах, що належать терористичній організації «Хезболла». Серед них військовий комплекс, військовий пост і спостережний пункт, який використовується «Хезболла», – йдеться в повідомленні армії Ізраїлю.

Також зазначається, що ударів було завдано у відповідь на пуски ракет і протитанкових боєприпасів з території Лівану.

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Як повідомлялося, армія оборони Ізраїлю готова до наземного вторгнення в Сектор Гази. Командування впевнене, що зможе досягти цілей, які були поставлені урядом.

Раніше міністр оборони Ізраїлю анонсував смертоносну атаку по Сектору Гази.

Також міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛ у Секторі Гази може тривати три місяці. Але цей наступ буде останнім, якщо Ізраїлю вдасться ліквідувати терористичне угрупування ХАМАС.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».