Зеленський повідомив, скільки ракет окупанти застосували проти України

«Кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції»

Російські окупанти застосували проти України вже понад 3800 різних ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Гарант наголосив, що підкорення України не буде, і кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження.

«Держава-терорист застосувала проти нас вже понад 3800 різних ракет. Але жодна ракета не наблизить Росію до її мети. Підкорення України не буде. І кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження», – заявив президент.

Разом з тим глава держави подякував всім представникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, комунальним службам, будівельникам, працівникам поліції, військовим, представникам місцевої влади, представникам бізнесу – кожному, хто залучений до ліквідації наслідків російського ракетного терору у Кривому розі, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, на Донеччині та в інших містах і громадах.

Додамо, за словами Зеленського, наразі Україна веде переговори щодо постачання ППО з п'ятьма країнами.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет.

Російські окупанти для ударів по Кривому Рогу застосували ракети типу «Кинджал» і «Іскандер».

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода дісталася до домогосподарств.

Вілкул назвав вулиці, яким загрожує підтоплення, і закликав їх жителів покинути свої домівки.