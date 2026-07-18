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Кремль готує масову мобілізацію: озвучено масштаб загрози

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Кремль готує масову мобілізацію: озвучено масштаб загрози
фото: ГУР

Олексій Коваленко попередив, чого очікувати на фронті в Україні восени та взимку

Восени Росія готується мобілізувати від 500 тис. людей. Як інформує «Главком», про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Олексій Коваленко.

«Росія готує мобілізацію від 500 тис. людей на осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на Сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ», – попередив Коваленко.

За його оцінками, осінь та зима на фронті буде «дуже насичена», і Україні потрібно буде вистояти у «дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та інші інструменти вбивства».

Керівник ЦПД пояснив, що військово-політичне керівництво Росії змогло запевнити кремлівського диктатора в тому, що такі мобілізаційні кроки можуть допомогти перемогти у війні. Зокрема, на цьому наполягають перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та начальника генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов. 

«Кирієнко та Герасімов запевнили Путіна, що це (масова мобілізація в РФ – «Главком») допоможе нас здолати. Я точно знаю, що вони помиляються. Зараз нам усім потрібна буде єдність та ефективність», – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, що в Росії вже фіксуються ознаки прихованої підготовки до нового призову: військкомати активізували масову видачу «мобілізаційних розпоряджень» – документів, які фактично готують росіян до можливого призову без офіційного оголошення мобілізації.

Нагадаємо, Україна отримала інформацію про підготовку Росією додаткової мобілізації – президент Володимир Зеленський заявляв, що політичне керівництво РФ поставило завдання збільшити окупаційний контингент щонайменше на десятки тисяч осіб.

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Теги: фронт війна мобілізація Центр протидії дезінформації росія

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