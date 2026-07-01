Атака на підприємство «Роскосмосу» в Пензі: Генштаб розкрив деталі
Уражено провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування
У ніч на 1 липня Сил оборони України уразили АТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» у Пензенській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.
Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Масштаби збитків уточнюються.
Серед іншого, уражено автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. Зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.
Також уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника у Мелітополі, а також три склади матеріально-технічного забезпечення противника у районах Крупки Курської області, Рівнополя Донецької області та Новоєгорівки Харківської області.
Окрім того, уражено п'ять пунктів управління БпЛА противника у районах Грозового та Залізничного Запорізької області і Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині.
Нагадаємо, Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Уфі та військовий завод в Пензі. «Уже вдруге наші санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі – одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань – понад 1300 кілометрів від лінії фронту», – зазначив Зеленський.
Також СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено п'ять влучань безпілотників по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.
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