Атака на підприємство «Роскосмосу» в Пензі: Генштаб розкрив деталі

Уражено провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування

У ніч на 1 липня Сил оборони України уразили АТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» у Пензенській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Масштаби збитків уточнюються.

Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів – це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу «Російські космічні системи» (який в свою чергу є складовою держкорпорації «Роскосмос»). Виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет (Іскандер, Калібр, Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу (супутники розвідки).

Серед іншого, уражено автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. Зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Також уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника у Мелітополі, а також три склади матеріально-технічного забезпечення противника у районах Крупки Курської області, Рівнополя Донецької області та Новоєгорівки Харківської області.

Окрім того, уражено п'ять пунктів управління БпЛА противника у районах Грозового та Залізничного Запорізької області і Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині.

Нагадаємо, Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Уфі та військовий завод в Пензі. «Уже вдруге наші санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі – одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань – понад 1300 кілометрів від лінії фронту», – зазначив Зеленський.

Також СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено п'ять влучань безпілотників по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.