«Тіньовий флот» РФ втратив ще кілька танкерів

Дані про шість уражених суден фіксує й публічний лічильник, який веде облік результатів бойової роботи Сил безпілотних систем

У ніч на 17 липня в Чорному морі ушкоджено ще шість суден російського «тіньового флоту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Supernova+.

Що відомо

За даними моніторингового каналу, вночі 17 липня в Чорному морі зафіксовано ураження шести суден «тіньового флоту» РФ. Уточненого переліку постраждалих танкерів чи деталей про характер пошкоджень поки немає – джерело обмежилося загальною кількістю.

скрін: онлайн-табло СБС

Про можливу атаку також пишуть окуповані Telegram-канали, які висловлюють занепокоєння черговими втратами флоту в акваторії.

Дані про шість уражених суден фіксує й публічний лічильник, який веде облік результатів бойової роботи Сил безпілотних систем. Офіційно ні Генеральний штаб, ні Сили безпілотних систем цю інформацію станом на зараз не підтверджували й не спростовували.

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Контекст: чорноморський етап «МоЛоЧКи»

Якщо повідомлення підтвердиться, ідеться про продовження нового – чорноморського – етапу операції СБС «МоЛоЧКа». Її командувач Роберт «Мадяр» Бровді повідомляв, що у ніч на 15 липня українські дрони уразили 20 суден у Чорному морі – 17 нафтових танкерів, два газовози й один буксир. Це сталося одразу після завершення першого, азовського, етапу операції, у межах якого з 6 по 15 липня уразили 116 суден.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами уразила морськими дронами «Мамай» підсанкційні танкери Louise 1 та Banda у Чорному морі. Тієї ж ночі та вранці Генштаб повідомляв про ураження шести танкерів і двох буксирів у Чорному та Азовському морях, а також нафтобази «Шахтарськ» на Донеччині й мостів, які окупанти використовують для логістики.