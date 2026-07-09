233 бої за добу: лінія фронту станом на 9 липня 2026

Лінія фронту станом на 9 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 57 авіаційних ударів із застосуванням 167 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6282 дрони-камікадзе та здійснив 2239 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

9 липня на фронті відбулося 233 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках. На Покровському за добу ліквідовано 54 окупанти та поранено 11. Знищено одиницю автомобільної техніки та один мотоцикл. Пошкоджено одиницю автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та 22 укриття особового складу. Знищено або подавлено 151 безпілотний літальний апарат різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося 14 боєзіткнень, п'ять тривають. Ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 12 із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

Стариці

Нововасилівки

Лиману

Вовчанська

у бік Зибиного, Шев'яківки, Гоптівки, Ізбицького

Чотири боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив дві атаки в напрямку Курилівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито десять спроб загарбників просунутися у бік:

Борової

Ставків

Лиману

Діброви

Озерного

Шийківки

Три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 26 спроб загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили чотири атаки у бік Тихонівки та в районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 25 ворожих штурмів у районах:

Костянтинівки

Іллінівки

Іванопілля

Русиного Яру

Степанівки

Торецького

у напрямку Вільного

Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 15 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Білицького

Дорожнього

Новоолександрівки

Удачного

Котлиного

у бік Шевченка, Сергіївки, Мирного

На Олександрівському напрямку

Ворог чотири рази атакував у районах Толстого та Нового Запоріжжя.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у бік:

Добропілля

Воздвижівки

Залізничного

Цвіткового

Чарівного

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили чотири ворожі атаки в районах Щербаків, Степового та Плавнів.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Наступальних дій противника не зафіксовано.

Нагадаємо, нині триває 1597-й день повномасштабної війни.