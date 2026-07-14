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Сирський міг втратити посаду? The Economist розкрив деталі конфлікту з Федоровим

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сирський міг втратити посаду? The Economist розкрив деталі конфлікту з Федоровим
Конфлікт Федорова та Сирського вийшов за межі робочих дискусій
колаж: glavcom.ua

Міністр оборони намагався домогтися відставки головнокомандувача ЗСУ, однак президент не підтримав таку ініціативу

Між міністром оборони України Михайлом Федоровим та головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським виникли серйозні розбіжності щодо реформування армії. Конфлікт зайшов настільки далеко, що Федоров намагався домогтися звільнення головкома, однак президент Володимир Зеленський не підтримав цю пропозицію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Economist.

Різні погляди на майбутнє армії

Як зазначає видання, головною причиною протистояння стали різні підходи до розвитку українського війська. Федоров виступає за масштабну цифровізацію, технологічні зміни та активніше застосування безпілотників, тоді як Сирський та значна частина генералів дотримуються більш традиційної моделі управління військами.

Співрозмовники журналу стверджують, що суперечності між цивільним керівництвом Міністерства оборони та Генеральним штабом давно вийшли за межі звичайних робочих дискусій. За їхніми словами, багато генералів критично ставляться до роботи Федорова, вважаючи, що він не має достатнього військового досвіду, а частина його ініціатив є лише «PR-перепакуванням» уже чинних проєктів.

The Economist пише, що відкрита фаза конфлікту розпочалася після внутрішнього аудиту Міністерства оборони та військових бригад, ініційованого Федоровим. За інформацією джерел видання, перевірка виявила перевитрати бюджетних коштів на суму близько 300 млрд грн.

Аудит, реформи та спроба кадрових змін

Після цього, як зазначає журнал, міністр запровадив низку змін у роботі відомства. Зокрема, було введено обов'язкове проходження поліграфа для посадовців Міністерства оборони, а закупівлі 155-мм артилерійських боєприпасів перевели на відкриті тендери. Саме на цьому тлі, за словами співрозмовників видання, Федоров намагався домогтися відставки Сирського, однак Зеленський не погодився на таке кадрове рішення.

Водночас із червня, за даними The Economist, Міністерство оборони почало впроваджувати перший пакет реформ, покликаний розв'язати кадрову кризу в армії. Він передбачає підвищення грошового забезпечення піхотинців на передовій до $7 тис. на місяць, запуск обмеженої демобілізації до кінця 2026 року, впровадження фіксованих контрактів, а також 100-денне «вікно амністії» для військовослужбовців, які самовільно залишили частини. Крім того, документ передбачає масштабніше залучення іноземців до українського війська через приватні рекрутингові компанії.

Критика генералів і подальше загострення

Представники військового керівництва, як пише видання, жорстко критикують ці підходи. За словами джерел, окремі генерали називають запропоновані зміни «піаром» і шкідливою «гейміфікацією» війни, яка орієнтує військових на кількісні показники замість виконання бойових завдань. Також Федорову закидають відсутність військового досвіду та порівнюють його з колишнім міністром оборони США Робертом Макнамарою.

Окремо журнал повідомляє, що під час однієї з липневих нарад генерали розкритикували Федорова через повільні закупівлі ракет і боєприпасів. У відповідь, за даними джерел, міністр заявив: «саме його рішення щодо закупівлі дронів уможливили нинішню операцію з ізоляції Криму».

Один зі співрозмовників The Economist висловив думку, що в разі подальшого загострення протистояння Федоров навряд чи зможе перемогти Сирського, адже головнокомандувач «краще знає систему» та «переграє його».

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський оголосив про зміну політичної стратегії України та анонсував оновлення складу уряду.

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Теги: Михайло Федоров Олександр Сирський ЗСУ Володимир Зеленський

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