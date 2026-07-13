202 бойові зіткнення та масовані атаки РФ: лінія фронту станом на 13 липня 2026

Зведення Генштабу за 13 липня 2026 року та новини з фронту від ЗСУ

Лінія фронту станом на 13 липня 2026. Зведення Генштабу

Агресор здійснив 53 авіаційні удари із застосуванням 161 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 5633 дрони-камікадзе та здійснив 2176 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш напруженою залишається обстановка на Покровському напрямку, де ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах Торецького, Василівки, Котлиного, Удачного, Філії, Новоолександрівки, а також у бік Вільного, Білицького, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Сергіївки та Новопавлівки. Одне боєзіткнення наразі триває.

За попередніми даними, втрати ворога на цьому напрямку за добу становлять:

27 ліквідованих та 15 поранених окупантів;

знищено 3 автомобілі та 1 одиницю спеціальної техніки;

пошкоджено 3 автомобілі, 27 укриттів особового складу, 3 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів;

знищено або придушено засобами РЕБ 258 безпілотників різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Російські війська один раз штурмували позиції українських захисників.

Окупанти здійснили 32 обстріли позицій Сил оборони та населених пунктів, один із яких — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник здійснив 11 штурмів у районах Вовчанська, Фиголівки, Стариці, Лимана та у напрямку Зарубинки, Гоптівки, Вільчі й Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони у напрямку:

Подолів;

Голубівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські військові відбили п'ять атак противника в районах:

Новоселівки;

Дробишевого;

та у напрямку:

Чернещини;

Лимана.

Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Українські військові успішно зупинили 23 спроби загарбників просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Пискунівки, а також поблизу Різниківки та Закітного.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Російські війська здійснили одну атаку в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Українські військові відбили 11 штурмів поблизу:

Костянтинівки;

Іллінівки;

Іванопілля.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Противник здійснив 29 атак, намагаючись просунутися в районах населених пунктів:

Торецьке;

Василівка;

Котлине;

Удачне;

Філія;

Новоолександрівка;

а також у напрямку:

Вільного;

Білицького;

Нового Донбасу;

Шевченка;

Мирного;

Сергіївки;

Новопавлівки.

Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку

Ворог тричі атакував у бік Калинівського та біля Злагоди.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили 12 атак російських військ у напрямку:

Гіркого;

Воздвижівки;

Цвіткового;

Залізничного;

Чарівного;

Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку

Російські війська тричі штурмували позиції українських захисників у районах:

Степового;

Плавнів.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Російські війська наступальних дій протягом доби не проводили.

Нагадаємо, бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» заявили про успішний удар по російській базі постачання на тимчасово окупованій Донеччині. За даними військових, унаслідок атаки дронами було уражено паливні цистерни, пошкоджено залізничну інфраструктуру та порушено логістику окупаційних військ.