Генштаб підтвердив удари по Рязанському НПЗ та базі катерів Чорноморського флоту РФ

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 29 липня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових і стратегічних об'єктів Росії та тимчасово окупованого Криму.

Серед уражених цілей – Рязанський нафтопереробний завод, база швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ, радіолокаційна станція у Брянській області та інші об'єкти окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі повідомили, що українські військові уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ. «Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ.

Також Сили оборони уражили місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ в районі Міжводного у тимчасово окупованому Криму. «Об'єкт використовується для технічного обслуговування та забезпечення швидкісних катерів, які залучаються до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення та виконання інших завдань в інтересах російських окупантів», – зазначили у Генштабі.

Крім того, підтверджено ураження радіолокаційної станції противника поблизу Почепа Брянської області.

Окремо Генеральний штаб повідомив про ураження місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Донецьку, складу матеріально-технічних засобів у Портівському та автомобільного мосту поблизу Виселок Донецької області, який російські війська використовували для військової логістики.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня безпілотники атакували Рязань. За повідомленнями російських джерел, під удар потрапили Рязанський нафтопереробний завод і логістичний центр Wildberries. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку БпЛА та повідомив про пожежу на території одного з підприємств, однак не уточнив, який саме об'єкт був уражений.