Втрати ворога станом на 1 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11155 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 850 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 1 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 1 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 1082990 (+850) осіб,

танків ‒ 11155 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 23229 (+17) од,

артилерійських систем – 32248 (+49) од,

РСЗВ – 1476 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1213 (+0) од,

літаків – 422 (+0) од,

гелікоптерів – 341 (+1) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55276 (+214),

крилаті ракети ‒ 3664 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 60399 (+94) од,

спеціальна техніка ‒ 3952 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 1 вересня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1286-й день повномасштабної війни в Україні.