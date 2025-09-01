Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 1 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

glavcom.ua
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11155 танків
фото: Костянтин Ліберов (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 850 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 1 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 1 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 вересня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1082990 (+850) осіб,
  • танків ‒ 11155 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23229 (+17) од,
  • артилерійських систем – 32248 (+49) од,
  • РСЗВ – 1476 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1213 (+0) од,
  • літаків – 422 (+0) од,
  • гелікоптерів – 341 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55276 (+214),
  • крилаті ракети ‒ 3664 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60399 (+94) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3952 (+0).
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1286-й день повномасштабної війни в Україні.

