Зеленський пояснив, що змушує Росію замислитися про мир

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський пояснив, що змушує Росію замислитися про мир
Президент анонсував розмови з європейцями та американцями щодо далекобійності
фото: Raytheon Missiles & Defense

Зеленський: Чим більше української далекобійності, тим більша й російська готовність закінчити війну

Президент Володимир Зеленський зазначив, що підготовку до зустрічей із європейськими партнерами вже фіналізовано, адже важливі заходи заплановані на цей тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Перше – буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку ми будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково. Зараз деталі ще зарано називати – усе буде на тижні», – сказав президент.

Зеленський додав: «Друге – ми чітко на одній сторінці з нашими партнерами щодо дипломатії, я вдячний кожному за підтримку, за принципову позицію – усім країнам, усім лідерам. Україна знов-таки висловила свою готовність закінчити війну. Ми провели зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки, і ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог – на лінії, яка є зараз. Саме таким був сигнал Президента Трампа його команді. Це було й публічно».

Володимир Зеленський зазначив, що лінія фронту може стати початком дипломатії, проте Росія знову робить усе можливе, щоб уникнути її. Він підкреслив, що щойно питання далекобійності для України відсунулося трохи далі, Росія майже автоматично втратила інтерес до дипломатії. За його словами, це є сигналом того, що саме питання далекобійності, можливо, є незамінним ключем до миру.

«Чим більше української далекобійності, тим більша й російська готовність закінчити війну. Зараз тижні, які це знову підтвердили. Дискусія про «томагавки» виявилася сильною інвестицією в дипломатію – ми змусили Росію показати, що «томагавки» – це саме та карта, на яку вони зважають. Будемо говорити з європейцями, з американцями щодо далекобійності. Пріоритет – ППО, безумовно», – наголосив президент.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом щодо передачі ракет Tomahawk не дала очікуваного результату – американський лідер поки що не підтвердив постачання зброї. За даними The New York Times, спочатку Трамп нібито був готовий погодитися на передачу ракет, проте після розмови з Володимиром Путіним змінив рішення. 

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським не оголосив про надання ракет Tomahawk. Водночас європейські лідери, які мають цю далекобійну зброю, хочуть звернутися до американського лідера з проханням надати її Україні.

До слова, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль уважно стежить за заявами американської сторони щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Він підтвердив, що з цього питання між Москвою та Вашингтоном ведуться контакти на робочому, експертному рівні.

Володимир Зеленський війна Tomahawk

