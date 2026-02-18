Головна Країна Події в Україні
Сили оборони розкрили статистку ліквідації окупантів та техніки за січень

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Сили оборони розкрили статистку ліквідації окупантів та техніки за січень
фото: скріншот з відео

Мінус 700 окупантів на мінах від інженерних військ за січень

Інженерні війська Сил підтримки ЗСУ разом із інженерними підрозділами інших родів військ підбили підсумки роботи за перший місяць 2026 року. Завдяки масованому використанню технологій дистанційного мінування вдалося ліквідувати майже 700 загарбників та знищити понад сотню одиниць ворожої техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Протягом січня 2026 року інженерні підрозділи українського війська продемонстрували «потужну» ефективність у створенні мінно-вибухових бар'єрів.

  • На встановлених мінах підірвалися та були ліквідовані близько 660 окупантів.
  • Знищено 110 одиниць озброєння та військової техніки (танки, ББМ, автотранспорт).
  • Уражено 65 інших об'єктів ворога, що забезпечували його логістику та просування.

Сучасна війна диктує нові правила: українські сапери все рідше виходять на безпосереднє мінування «руками». Основна частина мін була встановлена за допомогою БпЛА. Це дозволяє закидати вибухівку глибоко в тил ворога або на шляхи його ймовірного висування прямо під час штурму. Використання роботизованих комплексів дозволяє мінувати небезпечні ділянки, мінімізуючи ризики для життя особового складу.

«Якщо раніше сапери безпосередньо змушені були виходити на небезпечні ділянки, то сьогодні ризики мінімізовані – безпілотні системи дозволяють виконувати завдання швидше, точніше та значно безпечніше», – зазначають у Силах підтримки.

Нагадаємо, у ніч на 18 лютого росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 126 ударними БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

