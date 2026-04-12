Втрати ворога станом на 12 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 070 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 12 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 12 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 12 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 311 180 (+1 070) осіб;
- танків – 11 859 (+8) од;
- бойових броньованих машин – 24 384 (+3) од;
- артилерійських систем – 39 871 (+73) од;
- РСЗВ – 1 727 (+1) од;
- засоби ППО – 1 345 (+1) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 233 866 (+2 081) од;
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 88 914 (+216) од;
- спеціальна техніка – 4 121 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1509-й день повномасштабної війни в Україні.
