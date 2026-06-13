Безпілотники атакували окуповані Алчевськ та Мелітополь
В Алчевську на Луганщині та у Мелітополі у Запорізькій області чули потужні вибухи
У ніч на 13 червня безпілотники атакували окуповану Луганську область. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.
Вибухи пролунали в окупованому Алчевську на Луганщині. Місто опинилося під масованою атакою безпілотників.
💥 В окупованому Алчевську лунають вибухи pic.twitter.com/NmtUi3NHhI— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2026
Також вибухи пролунали в окупованому Мелітополі у Запорізькій області.
Як відомо, ударні безпілотники вночі 5 червня атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Углегорську та районі Маріуполя.
Удар по нафтобазі – у південних кварталах Луганська на вул. Руднєва, 60 – став наймасштабнішою подією ночі. На відеозаписах, поширених у мережі, видно момент влучання ударного БПЛА та потужне загоряння, яке освітило кілька районів міста.
Нагадаємо, увечері, 7 травня в тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області пролунала серія вибухів.
Місцеві телеграм-канали повідомляють про атаку безпілотників та масштабну пожежу у місті. За попередніми даними, у місті пролунало кілька вибухів поспіль. На оприлюднених відео видно яскраві спалахи та сильне займання після ударів.
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