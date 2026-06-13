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Безпілотники атакували окуповані Алчевськ та Мелітополь

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Безпілотники атакували окуповані Алчевськ та Мелітополь
Окупований Мелітополь потрапив під атаку БпЛА
фото: соціальні мережі

В Алчевську на Луганщині та у Мелітополі у Запорізькій області чули потужні вибухи

У ніч на 13 червня безпілотники атакували окуповану Луганську область. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Вибухи пролунали в окупованому Алчевську на Луганщині. Місто опинилося під масованою атакою безпілотників. 

Алчевськ з 2014 року знаходиться під російською окупацією. До російсько-української війни в Алчевську виготовлялася чверть промислової продукції Луганської області. Основа промислової могутності міста – Алчевський металургійний комбінат та Алчевський коксохімічний завод.

Також вибухи пролунали в окупованому Мелітополі у Запорізькій області.

Мелітополь окупований з 2022 року внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну, призначений адміністративним центром окупованої частини Запорізької області. 

Як відомо, ударні безпілотники вночі 5 червня атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Углегорську та районі Маріуполя. 

Удар по нафтобазі – у південних кварталах Луганська на вул. Руднєва, 60 – став наймасштабнішою подією ночі. На відеозаписах, поширених у мережі, видно момент влучання ударного БПЛА та потужне загоряння, яке освітило кілька районів міста. 

Нагадаємо, увечері, 7 травня в тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області пролунала серія вибухів. 

Місцеві телеграм-канали повідомляють про атаку безпілотників та масштабну пожежу у місті. За попередніми даними, у місті пролунало кілька вибухів поспіль. На оприлюднених відео видно яскраві спалахи та сильне займання після ударів.

Теги: вибух Луганщина окуповані території Запорізька область Мелітополь

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Безпілотники атакували окуповані Алчевськ та Мелітополь
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