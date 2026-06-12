Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 12 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 61 авіаційного удару – скинув 193 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6186 дронів-камікадзе та здійснив 2341 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

12 червня станом на 22:00 відбулося 193 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 50 окупантів та поранено 12, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три гармати. Також ушкоджено дев’ять одиниць автомобільної техніки, одну РСЗВ, три гармати, 76 укриттів противника та два пункти управління БпЛА. Знищено або подавлено 271 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснив 47 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, п’ять із яких – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Липці.

Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали 14 штурмів окупантів, в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Шийківка, Новоселівка, Середнє, Дробишеве, Озерне, Торське та Новий Мир. Три з цих атак іще тривають.

Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував сім разів у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки, Кривої Луки, Закітного.

Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Окупанти атакували в районі Федорівки.

Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне та в бік Костянтинівки, Грузького.

Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне та Новопідгороднє. Дві з цих атак іще тривають.

Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

За уточненою інформацією, окупанти проводили дві штурмові дії в районах Злагоди та Калинівського.

Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 25 атак окупантів, три з них іще тривають. Ворог проводив штурмові дії у бік Рибного, Воздвижівки, Гуляйпільського, Верхньої Терси, Цвіткового, Залізничного, Рівнопілля, Варварівки, Гіркого, Мирного, Добропілля та Чарівного.

Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Противник чотири рази штурмував в районі Щербаків та Степногірська. Одна з цих атак іще триває.

Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1570-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нещодавно у Дагестані було уражено малий ракетний корабель, здатний запускати «Калібри»
Сили оборони уразили малий ракетний катер та мінний тральник окупантів
15 травня, 15:16
Президент Федерації бобслею Анатолій Пегов долучився до пропагандистського заходу
Очільник Федерації бобслею Росії Пегов взяв участь у вшануванні ліквідованих окупантів
16 травня, 09:05
Нині триває 1553-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2026 року
26 травня, 08:28
Полтавський безробітний коригував атаки РФ на українських військових
У Полтаві викрито російського інформатора, який передавав координати ЗСУ
1 червня, 11:41
Агропромисловий сектор Росії у 2026 році зіткнувся з рекордним кадровим дефіцитом
Росія повертає радянські трудові табори для підлітків – розвідка
9 червня, 05:20
Повний масштаб руйнувань уточнюється, екстрені служби працюють у посиленому режимі
Чугуїв і Харків під атакою: троє загиблих, пожежі в кількох районах
9 червня, 02:20
В Україні триває 1566-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026 року
8 червня, 08:32
Українські військові влаштували серію ударів по тилових об'єктах РФ
Сили оборони дісталися до ключових нафтосховищ окупованого Криму
8 червня, 10:34
В Україні триває 1568-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року
10 червня, 08:38

Події в Україні

Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: є загиблий і поранений
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: є загиблий і поранений
Україна запустила найбільшу реформу військової служби з початку війни
Україна запустила найбільшу реформу військової служби з початку війни
Понад два роки в полоні РФ: звільнені бранці розповіли про знущання над журналісткою Глуховською
Понад два роки в полоні РФ: звільнені бранці розповіли про знущання над журналісткою Глуховською
Окупанти вдарили по терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі (фото)
Окупанти вдарили по терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі (фото)
Сили оборони повідомляють про скорочення штурмів ворога на півдні через українські удари
Сили оборони повідомляють про скорочення штурмів ворога на півдні через українські удари

Новини

У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
Вчора, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
Вчора, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
Вчора, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
Вчора, 17:09
Українська армія тримає під вогневим контролем логістичні маршрути ворога в Донецьку (відео)
Вчора, 15:16
В Україні дощі, місцями грози: погода на 12 червня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua