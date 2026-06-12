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Окупанти вдарили по терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Окупанти вдарили по терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі (фото)
На оприлюднених фото видно пошкодження термінала компанії «Нова пошта»
фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували займання

У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено будівлю термінала логістичного оператора. За даними рятувальників, постраждала жінка. Про це пише «Главком».

На оприлюднених фото видно пошкодження термінала компанії «Нова пошта». Також внаслідок удару за іншою адресою виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

Окупанти вдарили по терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі (фото) фото 1
фото: ДСНС
Окупанти вдарили по терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі (фото) фото 2
фото: ДСНС
Окупанти вдарили по терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі (фото) фото 3
фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували займання. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Наразі на місцях влучань працюють екстрені служби, які встановлюють масштаби руйнувань та наслідки російської атаки.

Нагадаємо, логістичний оператор «Нова пошта» ухвалив рішення тимчасово зупинити роботу своїх фізичних відділень у прифронтовій Дружківці, що в Донецькій області. Головною причиною такого кроку стала критична безпекова ситуація та регулярні ворожі обстріли міста. 

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Теги: Нова пошта Запоріжжя

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