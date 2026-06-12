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Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: є загиблий і поранений

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: є загиблий і поранений
Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила вже майже 230 атак на теплоелектростанції компанії
фото: ДТЕК (ілюстративне)

Через ворожий удар обладнання теплоелектростанції зазнало значних руйнувань

Російські окупанти завдали чергового удару по теплоелектростанції компанії ДТЕК.

Внаслідок атаки загинув один працівник підприємства, ще один отримав поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

У компанії висловили співчуття родині та близьким загиблого енергетика. Пораненому працівнику надають усю необхідну медичну допомогу.

Також повідомляється, що через ворожий удар обладнання теплоелектростанції зазнало значних руйнувань.

У ДТЕК нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила вже майже 230 атак на теплоелектростанції компанії, які залишаються однією з головних цілей російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Як повідомлялось, протягом травня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже двох мільйонів родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

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Теги: енергетика ДТЕК

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