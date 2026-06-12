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Понад два роки в полоні РФ: звільнені бранці розповіли про знущання над журналісткою Глуховською

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Понад два роки в полоні РФ: звільнені бранці розповіли про знущання над журналісткою Глуховською
За словами колишнього полоненого, під час перевірок жінок також голили налисо
фото: скриншот з розслідування «Слідство.Інфо»

Наразі Глуховська перебуває в СІЗО разом з іншою полоненою жінкою

Українська журналістка з Мелітополя Анастасія Глуховська, яку росіяни утримують у полоні з серпня 2023 року, зазнавала психологічного насильства в російському СІЗО Кізела. Під час так званої «прийомки» їй погрожували зґвалтуванням, а також поголили голову.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на двох українських військових, яких утримували в цьому ізоляторі та нещодавно повернули під час обміну, пише «Главком».

Звільнений у квітні 2026 року військовий Станіслав Пахомов розповів, що росіяни систематично принижують жінок-полонених. «У мене напарник розповідав, який був біля жінок під час «прийомки», що їм погрожували: «Я тебе в*бу, іди сюди, українська с*ко, я тебе тра*ну»», – цитує його видання.

За словами Пахомова, під час перевірок жінок також голили налисо. Журналісти з'ясували, що наразі Глуховська перебуває в СІЗО разом з іншою полоненою жінкою. Вони працюють швачками у спеціально облаштованому приміщенні.

Інший звільнений військовий, Сергій Вікторжевський, розповів, що бачив журналістку під час перебування в ізоляторі. «Я бачив цих двох жінок. Вони сиділи окремо. Уперше я побачив їх 8 березня 2025 року. Вони виходили, шили там якісь речі, простирадла строчили», – сказав він.

Попри дещо кращі умови утримання порівняно з іншими бранцями, у журналістки виникли проблеми зі здоров’ям.

«26 березня я бачив її востаннє. Чув про неї, що це журналістка молода, цивільна і що в неї проблеми з ногами. Мій співкамерник чув, що в неї набрякають ноги», – розповів Пахомов. За даними журналістів, після смерті у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної в СІЗО Кізела провели перевірку, після чого ставлення до ув’язнених частково змінилося.

«Вони кілька разів роздавали по камерах цукерки, згущенку й печиво. І після цього лояльним стало ставлення. Коли я виїжджав у квітні, то прокурор почав приїжджати кожного тижня», – зазначив Вікторжевський.

Анастасію Глуховську російські силовики викрали в окупованому Мелітополі 20 серпня 2023 року. За свідченнями очевидців, під час утримання в одній із катівень її катували струмом.

«Я давала їй ліки. Вона сказала, що її також струмом катували. Крики було чутно», – розповіла жінка, яка перебувала разом із журналісткою в ув’язненні. Згодом Глуховську етапували до СІЗО в Таганрозі, а пізніше – до Кізела. За інформацією правозахисників, після переведення вона оголошувала голодування.

До слова, Національна спілка журналістів України закликає міжнародну спільноту до негайних дій для звільнення всіх українських медійників з російського полону.

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Теги: СІЗО полон розслідування росіяни знущання

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