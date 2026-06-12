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Україна запустила найбільшу реформу військової служби з початку війни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна запустила найбільшу реформу військової служби з початку війни
Наступним етапом реформи стане комплексна зміна системи рекрутингу та мобілізації
фото: ЗСУ

Зарплати піхотинців зростуть до 460 тис. грн

Україна оголосила про старт масштабної трансформації системи військової служби.

Відповідний пакет рішень презентували прем'єрка Юлія Свириденко, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Михайло Федоров, пише «Главком».

Перший етап найбільшої реформи військової служби в історії незалежної України, який передбачає нові контракти, суттєве підвищення виплат, спрощення переведень між підрозділами та поетапне звільнення військових, які найдовше перебувають на фронті.

Нові контракти зі зрозумілими термінами

Реформа передбачає три види контрактів:

Піхотно-штурмовий контракт

  • 14 місяців для цивільних;
  • 10 місяців для чинних військових;
  • від 6 місяців для тих, хто раніше звільнився зі служби.

Бойовий контракт

  • 24 місяці;

для операторів БпЛА, артилеристів, фахівців РЕБ, операторів роботизованих комплексів та інших бойових спеціальностей.

Базовий контракт

  • 24 місяці;

для інших напрямків служби, зокрема тилових.

Кожен контракт передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення служби.

Зарплати до 460 тис. грн

Для піхоти та штурмовиків запроваджують нову систему виплат. У середньому військовослужбовці першої лінії зможуть отримувати близько 300 тис. грн на місяць, а максимальні виплати сягатимуть 460 тис. грн.

Також встановлюються нові рівні грошового забезпечення:

  • тилові посади – від 30 тис. грн;
  • служба у прифронтових районах – 50 тис. грн;
  • робота на командних пунктах – 70 тис. грн;
  • бойові спеціальності – 120 тис. грн.

Командирам подвоять зарплати

Уряд також ухвалив рішення про підвищення виплат для командного складу. Зарплата командира бригади зросте з 50 до 150 тис. грн , а командира корпусу – з 92 до 230 тис. грн на місяць без урахування додаткових бойових виплат.

Автоматичні переведення через «Армія+»

Військові отримають можливість переводитися між підрозділами в межах корпусу через застосунок «Армія+» без додаткових погоджень командирів. Система працюватиме автоматично та має зменшити бюрократію під час зміни місця служби.

Спрощене повернення із СЗЧ

До 20 вересня 2026 року діятиме спеціальна програма повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини.Повернутися можна буде через застосунок «Армія+» або офлайн, обравши один із понад 50 ефективних бойових підрозділів. Після завершення дії програми відповідальність за дезертирство планують посилити.

В армію хочуть активно залучати іноземців

Уряд запускає ринок рекрутингу іноземних добровольців. Планується, що в майбутньому до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців можуть займати іноземні легіонери.

Поетапне звільнення найдосвідченіших військових

Окремим напрямком стане поступове звільнення військовослужбовців, які найдовше перебувають у Силах оборони та мають найбільший бойовий досвід. Уряд заявляє, що реалізація цього механізму розпочнеться до кінця 2026 року.

Mission Control та контроль навантаження

Також запускається система Mission Control для штурмовиків і піхотинців.

Вона дозволить:

  • контролювати перебування військових на позиціях;
  • забезпечити справедливе нарахування виплат;
  • оперативніше знаходити поранених і загиблих;
  • аналізувати ефективність підрозділів за понад 160 показниками.

За словами урядовців, наступним етапом реформи стане комплексна зміна системи рекрутингу та мобілізації.

Теги: реформа ЗСУ армія оборонна реформа військові Михайло Федоров Юлія Свириденко Олександр Сирський

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