Втрати ворога станом на 12 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 000 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 12 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 12 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 12 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 154 180 (+1 000) осіб;
- танків – 11 342 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23 556 (+3) од;
- артилерійських систем – 34 379 (+13) од;
- РСЗВ – 1 540 (+1) од;
- засоби ППО – 1 240 (+1) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 804 (+162) од;
- крилаті ракети – 3 926 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 123 (+87) од;
- спеціальна техніка – 3 994 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1358-й день повномасштабної війни в Україні.
