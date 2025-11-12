Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 12 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 342 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 000 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 12 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 12 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 154 180 (+1 000) осіб;
  • танків – 11 342 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23 556 (+3) од;
  • артилерійських систем – 34 379 (+13) од;
  • РСЗВ – 1 540 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 240 (+1) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 804 (+162) од;
  • крилаті ракети – 3 926 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 123 (+87) од;
  • спеціальна техніка – 3 994 (+1) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1358-й день повномасштабної війни в Україні.

