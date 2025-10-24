Головна Думки вголос Віталій Шапран
Віталій Шапран

Як Росія тоне у власних боргах

glavcom.ua
Як війна з’їла російські бюджети
фото: depositphotos.com

Москва грошам не вірить

На минулому тижні Москва порадувала своїм дефіцитним бюджетом населення РФ, та і весь світ також. На 2026 рік влада столиці РФ запланувала дефіцит у сумі 448 млрд рублів.

Так друзі, найбільш грошовитий регіон РФ живе у дефіциті, який, звісно, є продуктом корупції. Приблизно 50% видатків бюджету російської столиці – це соціальні видатки. Цікаво, що у довоєнному 2021 році росіяни з’їдали на 110 млрд рублів більше ніж заробляли.

Зростання дефіциту обумовлено також виплатами так званим учасникам війни в Україні. Але мер Москви Собянін тримається дуже бадьоро і збирається позичити через облігації на «потреби міста» 200 млрд рублів. Тільки якщо б не було б війни в Україні, то і потреби міста були б скромнішими.

Собянін дуже добре пам’ятає долю Лужкова, тому позичає кошти на війну у кого скажуть і під скільки скажуть. Рабський мер столиці рабів. А от інші регіони – більш бідні і менш слухняні. Два тижні тому у Татарстані сильно знизили виплати контрактникам, а на минулому тижні те ж саме зробили у Санкт-Петербурзі.

На кінець вересня бюджети регіонів виконані із сукупним дефіцитом у 724,8 млрд руб. Роком раніше на цю ж дату фіксувався профіцит бюджету в обсязі 472,1 млрд руб. Проміжний дефіцит мають 68 регіонів, а роком раніше їх було 45. Їхні сукупні витрати збільшилися на 15% (2,1 трлн руб.), а доходи «російських» регіонів збільшилися лише на 6% (0,9 трлн руб.) і склали 15,3 трлн руб. Обсяг надходжень від податку з фізичних осіб виріс на 13% (+540,5 млрд руб.), а з податку на прибуток, навпаки, скоротився на 5% (-184,1 млрд руб.).

Якщо перекладати з бухгалтерської на українську мову, то «російські» регіони з’їли за майже 9 місяців 2025 року 1,2 трлн рублів, і в цьому дефіциті скоріш за все немає сум прихованого фінансування через залишки коштів бюджетних установ від минулих років, які нещодавно викрив російський Мінфін.

Весь цей треш у місцевих фінансах призводить до явного ослаблення системи мобілізації контрактників у РФ. Та і регіони починають косо дивитись на федеральний центр, який міг би припинити цей треш шляхом завершення війни.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна населення росія бюджет росіяни

Читайте нас

Як Росія тоне у власних боргах
