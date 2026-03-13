Вибухи в Криму, США послабили санкції проти Росії: головне за ніч 13 березня

Дайджест новин у ніч на 13 березня 2026 року

Іран атакував дронами базу міжнародної коаліції в Іраку, внаслідок чого загинув французький військовий, російські безпілотники вдарили по Балаклії на Харківщині, а у Криму повідомляли про вибухи біля військового аеродрому. США тимчасово дозволили продаж російської нафти, що вже перебуває на танкерах.

«Главком» зібрав головні події у ніч проти 13 березня.

Іран атакував базу в Іраку: загинув французький військовий

Під час іранської атаки дронами на базу міжнародної коаліції поблизу Ербіля в Іраку загинув французький військовий. Крім того, під час атаки іранських безпілотників кілька військових отримали поранення.

Російські дрони атакували Балаклію

Уночі російські безпілотники атакували місто Балаклія на Харківщині. Як повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, зафіксовано кілька влучань БпЛА по житловій забудові.

За попередніми даними, пошкоджено щонайменше три житлові будинки. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

У Криму повідомляли про вибухи біля військового аеродрому

У ніч на 13 березня у тимчасово окупованому Криму повідомляли про вибухи в районі військового аеродрому «Кача». За даними місцевих телеграм-каналів, над морем було зафіксовано проліт безпілотника, після чого пролунали вибухи та працювали системи ППО.

США тимчасово дозволили продаж російської нафти

Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. За даними Reuters, дозвіл діятиме до 11 квітня і стосується лише нафти, яка вже була завантажена на судна.

Інші важливі новини