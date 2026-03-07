Головна Країна Події в Україні
Майже рота окупантів у полоні: дрони ЗСУ стали «провідниками» для 100+ росіян цієї зими

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Кожен такий полонений – це можливість повернути наших захисників додому
фото: скріншот з відео

Міністр оприлюднив відеоматеріали, на яких зафіксовано здачу в полон окупантів

Цієї зими підрозділи безпілотних систем Сил оборони України продемонстрували вражаючу ефективність не лише у знищенні ворога, а й у поповненні обмінного фонду. Понад 100 російських загарбників здалися в полон завдяки роботі українських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова.

Міністр оприлюднив відеоматеріали, на яких зафіксовано унікальні кадри: російські військові складають зброю безпосередньо перед українськими БпЛА. Після цього оператори дронів дистанційно супроводжують полонених через мінні поля та складний рельєф до українських позицій.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Цієї зими 100+ окупантів склали зброю завдяки роботі безпілотних підрозділів. Кожен такий полонений – це можливість повернути наших захисників додому», – наголосив Михайло Федоров.

Загальні підсумки роботи «Армії дронів» за зимовий період вражають своєю масштабністю:

  • За три місяці зими дрони уразили 88 898 окупантів (загальні втрати ворога за зиму склали 92 475 осіб).
  • Сили оборони приземлили або знищили понад 15 тис. ворожих безпілотників.
  • У лютому кожен третій знищений російський військовий був на рахунку операторів БпЛА.

Федоров зазначив, що системна робота безпілотних підрозділів дозволяє не лише ефективно нищити наступальний потенціал ворога, а й зберігати життя українських піхотинців, виконуючи найнебезпечніші завдання дистанційно.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали низки результативних ударів по об'єктах російських окупантів, зокрема в районі Донецького аеропорту (ДАП). Операцію було проведено спільно підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ та авіацією Повітряних Сил ЗСУ. 

