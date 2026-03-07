Майже рота окупантів у полоні: дрони ЗСУ стали «провідниками» для 100+ росіян цієї зими

Кожен такий полонений – це можливість повернути наших захисників додому

Цієї зими підрозділи безпілотних систем Сил оборони України продемонстрували вражаючу ефективність не лише у знищенні ворога, а й у поповненні обмінного фонду. Понад 100 російських загарбників здалися в полон завдяки роботі українських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова.

Міністр оприлюднив відеоматеріали, на яких зафіксовано унікальні кадри: російські військові складають зброю безпосередньо перед українськими БпЛА. Після цього оператори дронів дистанційно супроводжують полонених через мінні поля та складний рельєф до українських позицій.

Оператори дронів супроводжують окупантів до українських позицій, а потім передають до обмінного фонду, щоб повернути додому якнайбільше захисників, розповів міністр оборони Федоров.

«Цієї зими 100+ окупантів склали зброю завдяки роботі безпілотних підрозділів. Кожен такий полонений – це можливість повернути наших захисників додому», – наголосив Михайло Федоров.

Загальні підсумки роботи «Армії дронів» за зимовий період вражають своєю масштабністю:

За три місяці зими дрони уразили 88 898 окупантів (загальні втрати ворога за зиму склали 92 475 осіб).

Сили оборони приземлили або знищили понад 15 тис. ворожих безпілотників.

У лютому кожен третій знищений російський військовий був на рахунку операторів БпЛА.

Федоров зазначив, що системна робота безпілотних підрозділів дозволяє не лише ефективно нищити наступальний потенціал ворога, а й зберігати життя українських піхотинців, виконуючи найнебезпечніші завдання дистанційно.

