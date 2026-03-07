Майже рота окупантів у полоні: дрони ЗСУ стали «провідниками» для 100+ росіян цієї зими
Міністр оприлюднив відеоматеріали, на яких зафіксовано здачу в полон окупантів
Цієї зими підрозділи безпілотних систем Сил оборони України продемонстрували вражаючу ефективність не лише у знищенні ворога, а й у поповненні обмінного фонду. Понад 100 російських загарбників здалися в полон завдяки роботі українських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова.
Міністр оприлюднив відеоматеріали, на яких зафіксовано унікальні кадри: російські військові складають зброю безпосередньо перед українськими БпЛА. Після цього оператори дронів дистанційно супроводжують полонених через мінні поля та складний рельєф до українських позицій.
«Цієї зими 100+ окупантів склали зброю завдяки роботі безпілотних підрозділів. Кожен такий полонений – це можливість повернути наших захисників додому», – наголосив Михайло Федоров.
Загальні підсумки роботи «Армії дронів» за зимовий період вражають своєю масштабністю:
- За три місяці зими дрони уразили 88 898 окупантів (загальні втрати ворога за зиму склали 92 475 осіб).
- Сили оборони приземлили або знищили понад 15 тис. ворожих безпілотників.
- У лютому кожен третій знищений російський військовий був на рахунку операторів БпЛА.
Федоров зазначив, що системна робота безпілотних підрозділів дозволяє не лише ефективно нищити наступальний потенціал ворога, а й зберігати життя українських піхотинців, виконуючи найнебезпечніші завдання дистанційно.
Нагадаємо, Сили оборони України завдали низки результативних ударів по об'єктах російських окупантів, зокрема в районі Донецького аеропорту (ДАП). Операцію було проведено спільно підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ та авіацією Повітряних Сил ЗСУ.
Коментарі — 0