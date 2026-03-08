Генштаб підтвердив ураження «Панцирь-С1» та катера

Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження низки військових об’єктів окупантів

У межах операції зі зниження наступального потенціалу ворога, Сили оборони України протягом 7-го та у ніч на 8 березня завдали серії результативних ударів по військових цілях російських загарбників як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибині території РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За даними Генерального штабу ЗСУ, було завдано значних збитків ворожій інфраструктурі та засобам ППО у районі Новоозерного успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» та десантний катер БК-16. Також у районі Красносільського знищено пункт управління ворожих безпілотників «Оріон».

Сили оборони завдали ударів по низці пунктів управління БпЛА та командно-спостережних пунктах противника:

Бєлгородська обл. (РФ): пункт управління БпЛА в Дунайці;

Запорізька обл.: пункт управління БпЛА в районі Гуляйполя та командно-спостережний пункт у Нижньому Рогачику;

Донецька обл.: пункти управління БпЛА та командно-спостережні пункти у Селидовому, Новопетриківці та Волновасі.

Військові експерти наголошують, що системне знищення засобів ППО та пунктів управління є критично важливим. Такі дії суттєво послаблюють спроможність окупантів координувати роботу безпілотних систем, керувати військами на лінії фронту та забезпечувати прикриття власних позицій від українських авіаційних та ракетних ударів.

Наразі остаточні масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 8 березня, пролунав вибух. Місцеві Telegram-канали та мешканці міста повідомляють про прильоти та роботу засобів ураження.