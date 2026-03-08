Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб підтвердив ураження «Панцирь-С1» та катера

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб підтвердив ураження «Панцирь-С1» та катера
Наразі остаточні масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження низки військових об’єктів окупантів

У межах операції зі зниження наступального потенціалу ворога, Сили оборони України протягом 7-го та у ніч на 8 березня завдали серії результативних ударів по військових цілях російських загарбників як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибині території РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За даними Генерального штабу ЗСУ, було завдано значних збитків ворожій інфраструктурі та засобам ППО у районі Новоозерного успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» та десантний катер БК-16. Також у районі Красносільського знищено пункт управління ворожих безпілотників «Оріон».

Сили оборони завдали ударів по низці пунктів управління БпЛА та командно-спостережних пунктах противника:

  • Бєлгородська обл. (РФ): пункт управління БпЛА в Дунайці;
  • Запорізька обл.: пункт управління БпЛА в районі Гуляйполя та командно-спостережний пункт у Нижньому Рогачику;
  • Донецька обл.: пункти управління БпЛА та командно-спостережні пункти у Селидовому, Новопетриківці та Волновасі.

Військові експерти наголошують, що системне знищення засобів ППО та пунктів управління є критично важливим. Такі дії суттєво послаблюють спроможність окупантів координувати роботу безпілотних систем, керувати військами на лінії фронту та забезпечувати прикриття власних позицій від українських авіаційних та ракетних ударів.

Наразі остаточні масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 8 березня, пролунав вибух. Місцеві Telegram-канали та мешканці міста повідомляють про прильоти та роботу засобів ураження.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хаято Мацуока (Японія) та Данило Остапенков (Білорусь) не дограли свій поєдинок через вибухи
На тенісному турнірі в ОАЕ були призупинені матчі через звуки вибухів
3 березня, 13:29
Трамп не виключає введення американських сил на територію Ірану
Емірати та Катар закликають союзників допомогти Трампу знайти вихід для Ірану
2 березня, 21:47
Чотири людини отримали поранення
Іранський БпЛА атакував нафтовий танкер Skylight під прапором Палау
1 березня, 14:32
Анна з двомісячною Афіною у приватному будинку на Київщині, 27 січня 2026 року. Тато дівчинки воює на сході
Як змінилася народжуваність у Києві за час війни: статистика
24 лютого, 07:45
17 лютого антикорупційний суд вирішив долю Германа Галущенка: узяв його під варту на два місяці
«Я не «професор», я – доцент». Судний день Германа Галущенка Тема дня
17 лютого, 22:55
РФ з початку війни втратила 11 676 танків
Втрати ворога станом на 16 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
16 лютого, 07:55
Сікорський закликав Європу бути пильною щодо загроз з боку Москви
Польща наполягає на участі Європи в переговорах про мир в Україні
13 лютого, 15:39
Тарас Дзікевич любив Карпати, захоплювався стрибками з парашутом, цікавився історією України
Боронив Україну на слобожанському та донецькому напрямках. Згадаймо Тараса Дзікевича
11 лютого, 09:00
СБУ затримала ворожого агента, який «зливав» персональні дані воїнів Сил оборони
Працівник банку передавав росіянам персональні дані воїнів Сил оборони: що йому загрожує (фото)
9 лютого, 11:29

Події в Україні

У Львові під час мирної акції група чоловіків влаштувала провокацію
У Львові під час мирної акції група чоловіків влаштувала провокацію
Інцидент з інкасаторами в Угорщині: НБУ вимагає міжнародного розслідування
Інцидент з інкасаторами в Угорщині: НБУ вимагає міжнародного розслідування
Генштаб підтвердив ураження «Панцирь-С1» та катера
Генштаб підтвердив ураження «Панцирь-С1» та катера
Медбатальон «Госпітальєри» та соратниця Порошенка опинилися в центрі скандалу: що відомо
Медбатальон «Госпітальєри» та соратниця Порошенка опинилися в центрі скандалу: що відомо
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи: що відомо
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи: що відомо
Російські окупанти атакували FPV-дроном «швидку» на Миколаївщині
Російські окупанти атакували FPV-дроном «швидку» на Миколаївщині

Новини

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Сьогодні, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua