Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 13 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 861 танк
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 13 квітня 2026 року.

РФ у війні з Україною станом на 13 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 312 140 (+960) осіб
  • танків – 11 861 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 386 (+2) од.
  • артилерійських систем – 39 915 (+44) од.
  • РСЗВ – 1 728 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 346 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 235 394 (+1 528) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 89 099 (+185) од.
  • спеціальна техніка – 4 123 (+2) од.
Втрати ворога станом на 13 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1510-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua