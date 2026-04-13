Втрати ворога станом на 13 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 13 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 13 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 13 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 312 140 (+960) осіб
- танків – 11 861 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 386 (+2) од.
- артилерійських систем – 39 915 (+44) од.
- РСЗВ – 1 728 (+1) од.
- засоби ППО – 1 346 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 235 394 (+1 528) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 89 099 (+185) од.
- спеціальна техніка – 4 123 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1510-й день повномасштабної війни в Україні.
