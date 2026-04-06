Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2026 року

glavcom.ua
Нині триває 1503-й день повномасштабної війни
За минулу добу Сили оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника

За минулу добу зафіксовано 120 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник здійснив 72 авіаційні удари, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8367 дронів-камікадзе та здійснив 3404 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Варварівка, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Залізничне, Новоселівка, Долинка, Комишуваха, Новояковлевка Запорізької області; Розлив та Зорівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об'єкт.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох КАБ, здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одне боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку

Ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у напрямку Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Ворог сім разів атакував у напрямку Новоосинового, Новоплатонівки, Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Противник двічі атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в напрямку населених пунктів Копанки та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Закітного та Різниківки.

На Краматорському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших оборонців в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 19 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Гришине, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Філія.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Степового, Вербового, Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 12 атак окупантів у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Святопетрівки, Варварівки та Зеленого.

На Придніпровському напрямку

Противник проводив три марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

