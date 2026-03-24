Карта бойових дій в Україні станом на 24 березня 2026 року

На Покровському напрямку захисники зупинили 34 штурмові дії агресора

За минулу добу зафіксовано 168 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети, а також 75 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9027 дронів-камікадзе та здійснив 3727 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бачівськ Сумської області; Просяна, Олексіївка, Іванівка, Покровське, Олександрівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвижівська, Бабаші, Данилівка, Заливне, Гуляйпільське, Оріхів, Долинка та Омельник Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося 13 боєзіткнень, противник здійснив 85 обстрілів, з яких три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку

Агресор шість разів атакував поблизу населених пунктів Петропавлівка, Борівська Андріївка, Новоплатонівка та Богуславка.

На Лиманському напрямку

Противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Лиману, Діброви та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Рай-Олександрівка, Платонівка та Різниківка.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 17 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Клебан-Бика, Софіївки, Іванопілля та в бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Покровськ, Філія, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новоолександрівка й Світле.

На Олександрівському напрямку

Противник десять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Степове, Новогригорівка, Красногірське та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 18 атак окупантів у районах Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Мирного.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу острова Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1490-й день повномасштабної війни в Україні.