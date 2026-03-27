Втрати ворога станом на 27 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 000 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 27 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 27 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 27 березня втратила:
- особового складу – близько 1 293 170 (+1 000) осіб
- танків – 11 808 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 287 (+9) од.
- артилерійських систем – 38 863 (+68) од.
- РСЗВ – 1 700 (+2) од.
- засоби ППО – 1 337 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 200 611 (+2 222) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 85 569 (+217) од.
- спеціальна техніка – 4 100 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1493-й день повномасштабної війни в Україні.
