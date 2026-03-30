Ефективність дронів-перехоплювачів у березні зросла. Сирський зробив заяву

У березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів, як і число знищених російських цілей, зросли майже на 55% порівняно з лютим. Про це головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив за результатами робочої наради щодо протидії ворожим безпілотникам, передає «Главком».

«Робимо висновки з останніх масованих атак ворожих «шахедів». Противник змінює тактику – ми відповідно адаптуємо свої дії та напрацьовуємо нові ефективні способи протидії ударним БпЛА. Нарощуємо кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, посилюємо підготовку військовослужбовців. Ці та інші питання розглянули під час робочої наради щодо протидії ворожим безпілотникам», – наголосив генерал.

Сирський зазначив, що для посилення захисту українських міст, селищ і критично важливих об’єктів впроваджуються також організаційні зміни. У березні Командування безпілотних систем ППО переформовано в Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття.

«Командування діє у складі Повітряних сил ЗС України та відповідає за розвиток і застосування «малої ППО», модернізацію техніки й підготовку особового складу. На сьогодні зазначена структура набуває оперативних спроможностей і здійснює прийом визначених сил і засобів», – пояснив головнокомандувач.

Генерал додав, що у березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищених цілей зросли майже на 55% у порівнянні з лютим. З початку весни БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тис. повітряних цілей противника.

«Найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва. Ми готові ділитися цим досвідом і з міжнародними партнерами. Водночас потребуємо подальшого нарощування кількості БпЛА-перехоплювачів, зокрема із системами автоматичного наведення. Ворог не припиняє атак – навпаки, збільшує виробництво, модернізує безпілотники та удосконалює їх застосування. Від початку березня наші гелікоптери знищили 379 ворожих ударних дронів. По цілях також ефективно працюють зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та окремі зенітні кулеметні батальйони», – підсумував військовий.

Як повідомлялося, Україна перетворилася на світову лабораторію військових інновацій, розробляючи надзвичайно дешеві та ефективні способи боротьби з іранськими дронами-камікадзе типу «шахед». Те, що починалося як відчайдушна спроба зупинити ворожі атаки підручними засобами, сьогодні стало повноцінною технологією, яка викликає інтерес навіть у США та країн Близького Сходу.