Лінія фронту станом на 28 березня 2026. Зведення Генштабу

Противник завдав 75 авіаційних ударів – скинув 227 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5173 дронів–камікадзе та здійснив 2909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

28 березня на фронті відбулося 222 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

Ворог здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки.

На Куп'янському напрямку

Ворог вісім разів атакував у районах Піщаного, Петропавлівки, Кругляківки та у бік Новоплатонівки, Курилівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в сторону Дробишевого, Ставків та в районі населеного пункту Новоселівка.

На Слов'янському напрямку

Противник чотири рази намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Агресор тричі намагався покращити своє положення, атакуючи в бік Никіфоровки та в районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 26 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Яблунівка та в бік Іллінівки, Софіївки, Берестка, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 51 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Червоний Лиман, Новопавлівка, Дачне та в сторону Гришиного, Шевченка, Філії. Одна штурмова дія триває.

На Олександрівському напрямку

Окупанти 19 разів атакував районах населених пунктів Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка, Мирне та в бік Добропілля, Залізничного, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового. Одна штурмова дія продовжується.

На Оріхівському напрямку

Ворог атакував в районі Малої Токмачки, Новоданилівки, Малих Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив дві штурмові дії в бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1494-й день повномасштабної війни в Україні.