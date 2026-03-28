Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 28 березня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 28 березня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 28 березня
фото: Генштаб ЗСУ

28 березня на фронті відбулося 222 бойових зіткнення

Противник завдав 75 авіаційних ударів – скинув 227 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5173 дронів–камікадзе та здійснив 2909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

28 березня на фронті відбулося 222 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки.

На Куп'янському напрямку

Ворог вісім разів атакував у районах Піщаного, Петропавлівки, Кругляківки та у бік Новоплатонівки, Курилівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в сторону Дробишевого, Ставків та в районі населеного пункту Новоселівка.

На Слов'янському напрямку

Противник чотири рази намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Агресор тричі намагався покращити своє положення, атакуючи в бік Никіфоровки та в районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 26 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Яблунівка та в бік Іллінівки, Софіївки, Берестка, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 51 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Червоний Лиман, Новопавлівка, Дачне та в сторону Гришиного, Шевченка, Філії. Одна штурмова дія триває.

На Олександрівському напрямку

Окупанти 19 разів атакував районах населених пунктів Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка, Мирне та в бік Добропілля, Залізничного, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового. Одна штурмова дія продовжується.

На Оріхівському напрямку

Ворог атакував в районі Малої Токмачки, Новоданилівки, Малих Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив дві штурмові дії в бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1494-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти фронт Генштаб ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білий дім озвучив попередження Ірану
Білий дім озвучив попередження Ірану
25 березня, 23:29
У Львові пролунали вибухи: працює ППО
У Львові пролунали вибухи: працює ППО
24 березня, 16:27
Емоційний стан українців за час війни змінився: від шоку та заперечення на початку вторгнення до хронічного виснаження сьогодні
Війна залишить слід на покоління: психіатр пояснив наслідки для українців
22 березня, 19:57
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 781 танк
Втрати ворога станом на 16 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
16 березня, 06:48
Пекін робить апокаліптичні прогнози
Повстання машин близько: Китай лякає світ сценарієм «Термінатора»
12 березня, 08:36
Іранська війна – перші переможці та програвші
Іранська війна – перші переможці та програвші
11 березня, 15:03
Ворог не припиняє активні штурми
Ворог просунувся у Гришиному та Гуляйполі – Deepstate
5 березня, 17:31
Усі служби працюють на місці удару РФ
У Миколаєві російський дрон влучив у поїзд: є поранений
4 березня, 09:29
Зенітні ракетні комплекси Patriot
Іранський вузол: чому напівміри США створюють ризики для України
2 березня, 22:52

Події в Україні

Лінія фронту станом на 28 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 28 березня 2026. Зведення Генштабу
У центрі України стався землетрус
У центрі України стався землетрус
Росія атакувала Україну «Кинджалами»
Росія атакувала Україну «Кинджалами»
Дев’ять днів по смерті Патріарха Філарета. Який вигляд має його могила
Дев’ять днів по смерті Патріарха Філарета. Який вигляд має його могила
Скільки насправді Росія заробляє на війні в Ірані: Зеленський озвучив цифри
Скільки насправді Росія заробляє на війні в Ірані: Зеленський озвучив цифри
Президент зустрівся із українськими військовими, які працюють над захистом неба у Катарі
Президент зустрівся із українськими військовими, які працюють над захистом неба у Катарі

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua