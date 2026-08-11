Президент закликав українців реагувати на повітряні тривоги

Зеленський звернувся до українців

Сьогодні, 11 серпня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь переговорної команди України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Була доповідь переговорної команди. Ми передали американській стороні наші пропозиції. І Америка може допомогти нашому захисту, передусім із ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші: готувати закінчення війни, а не затягування», – йдеться у повідомленні.

Зеленський: Була доповідь ГУР МО – Олега Іващенка – про підготовку російської мобілізації. Все підтверджується внутрішніми російськими документами – вони її готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів.



План у Путіна не особливо складний: він хоче зобразити, що… pic.twitter.com/ngrL75qUjs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 11, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Глава держави додав: «Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати наших людей, захищати нашу незалежність. І, будь ласка, бережіть себе. Реагуйте, будь ласка, на тривоги».

До слова, Україна припинила повідомляти про кількість ракет, випущених Росією під час атак. Сили повітряної оборони змінили формат звітності як захід безпеки у відповідь на російські удари.

Як повідомлялося, упродовж липня 2026 року Росія застосувала проти України 195 ракет, які рухалися за балістичною траєкторією. Силам протиповітряної оборони вдалося перехопити 29 із них.