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Зеленський: 5% ракет для Patriot від США допоможуть Україні пережити зиму

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський: 5% ракет для Patriot від США допоможуть Україні пережити зиму
Зеленський заявив про критичний дефіцит ракет до Patriot
фото: Офіс президента

Інтенсивність російських атак балістикою по Україні останніми тижнями стрімко зросла

Україна має лише один відсоток від необхідної кількості ракет-перехоплювачів для систем Patriot, щоб ефективно протидіяти зростаючій інтенсивності російських балістичних ударів. Про це в інтерв'ю телеканалу CNN заявив Президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

За його словами, інтенсивність російських атак балістикою останніми тижнями стрімко зросла, а липень за даними ООН став найсмертоноснішим місяцем для цивільного населення України з квітня 2022 року.

Глава держави підкреслив, що цього року Україна має у два з півтора раза менше ракет-перехоплювачів, ніж у 2025 році, тоді як РФ щомісяця виробляє удвічі більше балістичних ракет, ніж раніше. Суттєвий дефіцит засобів ППО у світі також посилився через військовий конфлікт США з Іраном, де американські сили та країни Перської затоки витратили значні запаси ракет для відбиття іранських атак.

«Цього року у нас у два з половиною рази менше ракет-перехоплювачів, ніж було у 2025 році. Росія має вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше. Щоночі відбуваються атаки, і чотири-п’ять разів на місяць у нас відбуваються масовані атаки… жахливі ночі. Дуже героїчні, дуже стійкі люди. Але вони втомилися. Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму та врятуємо життя людей. Якщо ж вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети росіян. У мене є 1%», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що щодня веде складні, часом непублічні переговори з партнерами задля поповнення боєкомплекту, проте питання щодо локалізації виробництва ракет Patriot в Україні або їх додаткових постачань з боку США досі залишається невизначеним.

Водночас Київ представив адміністрації Дональда Трампа нові мирні пропозиції, наголошуючи на необхідності активнішого залучення США, адже Володимир Путін не демонструє бажання зупиняти агресію та не зазнає достатнього тиску.

Зеленський категорично відкинув можливість поступатися українськими територіями на Донбасі та підкреслив, що без надійних гарантій безпеки Росія може використати будь-яку паузу для нового вторгнення в Україну або навіть для нападу на менші країни НАТО, зокрема Балтію, у пошуках «швидкої перемоги».

Як відомо, президент США Дональд Трамп змінив позицію щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot через побоювання, що критично важлива американська технологія може потрапити до рук Росії.

Раніше американський президент подавав передачу Україні секретних креслень найсучаснішої американської ракети як доволі просту справу. Під час саміту НАТО в Анкарі в липні Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському про готовність Вашингтона надати відповідний дозвіл.

Також американські компанії Lockheed Martin і Raytheon не поспішають передавати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, побоюючись, що українські підприємства зможуть виготовляти їх дешевше та швидше, ніж у США. 

За інформацією The Atlantic, офіційно компанії посилаються на ризики витоку технологій та передачі інтелектуальної власності. Однак, як зазначає видання з посиланням на джерело в Конгресі США, головна проблема – можливість того, що Україна вдосконалить Patriot і налагодить його масштабне виробництво за значно нижчою собівартістю, ніж у Сполучених Штатах.

Теги: США Володимир Зеленський Patriot

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