Зеленський зібрав бойових командирів і анонсував новий формат Ставки

Президент планує вперше посадити за один стіл командирів корпусів та найбільших виробників озброєння, щоб оперативніше вирішувати потреби фронту

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення спеціального засідання Ставки верховного головнокомандувача, до якого вперше залучать командирів корпусів і провідних українських виробників зброї. За задумом глави держави, це має допомогти швидше реагувати на потреби фронту та координувати виробництво необхідного озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал президента.

Перед анонсом нової Ставки Зеленський провів окремі розмови з командирами бойових підрозділів. Президент заслухав доповіді щодо ситуації на фронті, забезпечення військових, розвитку безпілотних систем, комплектування підрозділів, роботи з іноземними добровольцями та повернення українських військовополонених.

У нараді взяли участь командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, командир корпусу Національної гвардії «Азов» Денис Прокопенко, командир корпусу НГУ «Хартія» Ігор Оболєнський, заступник командувача Десантно-штурмових військ Андрій Ткачук та виконувач обов'язків командира 19-го армійського корпусу Валерій Скред. Радник президента Дмитро Литвин уточнив, що Зеленський спілкувався з кожним із командирів окремо.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Під час обговорення особливу увагу приділили масштабному забезпеченню війська безпілотниками, які застосовуються на оперативній глибині. Також ішлося про збільшення виробництва дронів на оптоволокні та усунення проблем із їхнім постачанням до підрозділів.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Окремою темою стала програма справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами, яка діє з грудня минулого року. Крім того, було вирішено поширити на інші підрозділи досвід бригади «Хартія» із залучення іноземних добровольців.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент також повідомив, що за результатами обговорення питання обміну полоненими профільні відомства отримають відповідні доручення.

«Готуємо спеціальну Ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів за погодженням із президентом призначив генерал-майора СБУ Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони. Новому керівництву оборонного відомства доручено забезпечити безперебійну роботу міністерства та посилити забезпечення Сил оборони України