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Зеленський ініціював продовження воєнного стану і мобілізації

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський ініціював продовження воєнного стану і мобілізації
Президент подав до Ради документи про воєнний стан і мобілізацію
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Президент вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають продовження обох режимів ще на 90 діб

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Документи датовані 13 липня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.

Зокрема, законопроєкт «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» передбачає продовження загальної мобілізації ще на 90 діб – з 2 серпня 2026 року.

Як зазначено у пояснювальній записці, документ розроблено відповідно до статті 10 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у зв'язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України.

Автори законопроєкту наголошують, що продовження мобілізації необхідне для забезпечення належних заходів, спрямованих на відсіч російській агресії.

Крім того, президент подав до Верховної Ради законопроєкт «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Документом пропонується затвердити указ президента №596/2026 про продовження строку дії воєнного стану.

Відповідно до тексту законопроєкту про мобілізацію, закон набере чинності 2 серпня 2026 року після його негайного оголошення через медіа. Водночас закон про затвердження указу щодо воєнного стану набере чинності з дня його офіційного опублікування.

У пояснювальній записці також зазначено, що реалізація закону про продовження мобілізації не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. За предметом правового регулювання документ належить до сфери національної безпеки й оборони та ґрунтується на положеннях Конституції України, законів України «Про національну безпеку України», «Про Раду національної безпеки і оборони України» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Нагадаємо, минулого разу воєнний стан та мобілізацію в Україні було продовжено Верховною Радою 28 квітня.

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Теги: Володимир Зеленський воєнний стан Україна війна

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