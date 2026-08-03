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Залужний вперше оцінив нового головнокомандувача Збройних сил України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Залужний вперше оцінив нового головнокомандувача Збройних сил України
Залужний оцінив кадрові перестановки у війську
фото: Валерій Залужний/Facebook

Посол України у Великій Британії одним словом оцінив кадрові зміни в армії

Посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний уперше публічно висловився щодо останніх кадрових змін у військовому керівництві України. На запитання журналіста «Главкома» про те, як він оцінює нові призначення, Залужний відповів: «Зі сподіваннями».

Під час спілкування із журналістами Залужний також прокоментував інформацію про можливу зміну місця роботи. Він запевнив, що станом на сьогодні жодних планів щодо переходу на іншу посаду немає.

Раніше цього дня Валерій Залужний повідомив, що нарада керівників українських дипломатичних установ розпочалася з поїздки на прифронтову Чернігівщину, після чого продовжила роботу в Києві.

За словами дипломата, серед головних пріоритетів українських послів залишаються робота над встановленням миру та зміцнення міжнародного лідерства України.

Окремо Залужний наголосив, що головними гарантіями безпеки для України є розвиток власної обороноздатності в умовах сучасної високотехнологічної війни та побудова ефективних безпекових союзів.

До слова, у Києві триває нарада керівників закордонних дипломатичних установ України, під час якої українські дипломати обговорюють ключові напрями зовнішньополітичної роботи, підтримку України на міжнародній арені та подальше зміцнення співпраці із союзниками.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський провів масштабне оновлення військового керівництва. Новим головнокомандувачем Збройних сил України став Михайло Драпатий, який до цього командував Сухопутними військами. Після призначення він подякував президенту за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за внесок у зміцнення української армії.

Михайло Драпатий має багаторічний бойовий досвід. Він став відомим ще у 2014 році, коли командував підрозділом, який прорвався через барикади до Маріуполя. За роки служби пройшов шлях від командира танкового батальйону до командувача оперативно-стратегічних угруповань військ, а згодом очолив Збройні сили України.

Паралельно Кабінет міністрів призначив генерал-майора Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони. До цього він обіймав посаду заступника міністра оборони, а раніше керував Центром спеціальних операцій «А» СБУ, брав участь у звільненні Київщини, операції зі звільнення острова Зміїний та очолював Службу безпеки України в статусі виконувача обов'язків.

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Теги: війна Валерій Залужний Михайло Драпатий

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