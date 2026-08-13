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Вибухи в окупованому Маріуполі, блекаут у Севастополі: головне за ніч 13 серпня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Вибухи в окупованому Маріуполі, блекаут у Севастополі: головне за ніч 13 серпня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 13 серпня 2026 року

В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, в Криму, у Севастополі після атаки БпЛА зникло світло, Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 13 серпня.

Севастополь залишився без світла цієї ночі 

В окупованому Севастополі зникло світло
В окупованому Севастополі зникло світло
фото з відкритих джерел

Вночі 13 серпня тимчасово окупований Севастополь опинився без електропостачання внаслідок масованої атаки безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури. 

За даними каналу «Кримський вітер», цілями дронів могла бути, зокрема, Балаклавська ТЕС.

Вибухи в Маріуполі 

Пожежа у Маріуполі після атаки
Пожежа у Маріуполі після атаки
фото: соціальні мережі

Вночі 13 серпня безпілотники атакували окупований Маріуполь у Донецькій області. 

У місті пролунали вибухи, після яких розгорілася масштабна пожежа. Деталей про атаку наразі немає.

Атака на Одещину

Внаслідок атаки постраждалих немає
Внаслідок атаки постраждалих немає
фото з відкритих джерел

У ніч на 13 серпня російські війська завдали чергового удару по Одещині, під прицілом ворога опинився Ізмаїльський район. 

Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження портової інфраструктури, на території об'єкта виникла пожежа.

Левітт залишає посаду речниці Білого дому

Левітт стала наймолодшою очільницею пресслужби Білого дому в історії США
Левітт стала наймолодшою очільницею пресслужби Білого дому в історії США
фото: AP

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт залишить свою посаду наприкінці серпня та перейде на позицію зовнішньої радниці президента США. Про це повідомив американський лідер Дональд Трамп.

За словами Трампа, це рішення зумовлене прагненням Левітт приділити більше часу родині та вихованню дітей.

Рубіо розповів про боротьбу з пологовим туризмом

Рубіо: Американське громадянство не продається
Рубіо: Американське громадянство не продається
фото: AP

Державний департамент США анулював понад 600 віз іноземних громадян по всьому світу в межах системної боротьби з пологовим туризмом. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

Рубіо підкреслив, що заходи реалізовано спеціально створеною Робочою групою із запобігання пологовому туризму лише за один місяць роботи. Головним завданням новоствореної групи є перевірка діяльності власників віз, ліквідація незаконних мереж та припинення порушень американського законодавства.

Інші важливі новини:

Теги: Марко Рубіо США Маріуполь Севастополь Крим окуповані території

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