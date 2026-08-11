РФ вдарила по автоцистерні з олією на Одещині: є загиблі та постраждалі

На місці атаки працюють всі відповідні служби

На Одещині через російську атаку двоє людей загинуло, троє осіб постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Ворог влучив у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка та ще один легковий автомобіль», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, загинуло двоє людей, ще троє постраждали. Інформація щодо наслідків удару та кількості постраждалих уточнюється.

«На місці працюють всі відповідні служби. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих», – додав Кіпер.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинуло семеро людей, ще 24 особи дістали поранень.

Також 11 серпня внаслідок російського удару по Краматорську виникла пожежа в церкві. За даними рятувальників, обійшлося без постраждалих.

До того ж 11 серпня під час ліквідації пожежі у Сумах, спричиненої російським ударом загинув 30-річний рятувальник Олексій Столяренко.