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РФ вдарила по автоцистерні з олією на Одещині: є загиблі та постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вдарила по автоцистерні з олією на Одещині: є загиблі та постраждалі
Унаслідок удару загорілася вантажівка та легковий автомобіль
фото: Олег Кіпер/Telegram

На місці атаки працюють всі відповідні служби

На Одещині через російську атаку двоє людей загинуло, троє осіб постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Ворог влучив у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка та ще один легковий автомобіль», – йдеться у повідомленні.

РФ вдарила по автоцистерні з олією на Одещині: є загиблі та постраждалі фото 1

За попередніми даними, загинуло двоє людей, ще троє постраждали. Інформація щодо наслідків удару та кількості постраждалих уточнюється.

«На місці працюють всі відповідні служби. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих», – додав Кіпер.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинуло семеро людей, ще 24 особи дістали поранень.

Також 11 серпня внаслідок російського удару по Краматорську виникла пожежа в церкві. За даними рятувальників, обійшлося без постраждалих.

До того ж 11 серпня під час ліквідації пожежі у Сумах, спричиненої російським ударом загинув 30-річний рятувальник Олексій Столяренко.

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Теги: війна Одещина

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